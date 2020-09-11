【美國山火】西岸近百場山火持續焚燒 加州逾11人死（圖輯）

美國山火持續，美國西岸州分已出現近100場山火。其中，加州、華盛頓州及俄勒岡州為美國山火的重災區，主要由於當地受熱浪及暴風吹襲。單在加州，美國山火已造成至少11人死；而俄勒岡州亦已疏散近50萬人。

美國國家跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）表示，美國正經歷96場山火，波及約12個西岸州分，累計焚燒逾430萬英畝土地，相等於一個新澤西州。

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俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）形容，今次「可能是該州最多人命、財產損失」（could be the greatest loss of human life and property）的山火。

俄勒岡州當局指，由於當地風力增強至每小時72公里，令大火燒毀了多個城鎮。俄勒岡州亦已疏散近50萬人，人數約佔全州人口8分1。

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而在俄勒岡州的鄰近州分華盛頓州，州長英斯利（Jay Inslee）周二曾表示，在過去的24小時內，被山火焚燒的土地面積，是該州去年全年的逾兩倍。

而在加州，該正經歷逾20場山火，其中3場山火的規模，是該州歷來最嚴重的山火。單是自8月焚燒的「熊火」（Bear Fire），已燒毀加州逾20萬英畝的土地。該州至今已有11人喪生，共有230萬英畝土地被燒毀，是有記錄以來最多。

責任編輯：林嘉莉