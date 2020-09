【美國山火】西岸近百場山火持續焚燒 加州逾11人死（圖輯）

美國山火持續,美國西岸州分已出現近100場山火。其中,加州、華盛頓州及俄勒岡州為美國山火的重災區,主要由於當地受熱浪及暴風吹襲。單在加州,美國山火已造成至少11人死;而俄勒岡州亦已疏散近50萬人。

美國國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)表示,美國正經歷96場山火,波及約12個西岸州分,累計焚燒逾430萬英畝土地,相等於一個新澤西州。

俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)形容,今次「可能是該州最多人命、財產損失」(could be the greatest loss of human life and property)的山火。

俄勒岡州當局指,由於當地風力增強至每小時72公里,令大火燒毀了多個城鎮。俄勒岡州亦已疏散近50萬人,人數約佔全州人口8分1。

而在俄勒岡州的鄰近州分華盛頓州,州長英斯利(Jay Inslee)周二曾表示,在過去的24小時內,被山火焚燒的土地面積,是該州去年全年的逾兩倍。

而在加州,該正經歷逾20場山火,其中3場山火的規模,是該州歷來最嚴重的山火。單是自8月焚燒的「熊火」(Bear Fire),已燒毀加州逾20萬英畝的土地。該州至今已有11人喪生,共有230萬英畝土地被燒毀,是有記錄以來最多。

責任編輯:林嘉莉