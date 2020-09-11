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【美國大選】防虛假消息傳播　Twitter宣布移除未經核實內容

科技 11:38 2020/09/11

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社交平台Twitter宣布採取全新政策，將移除或標籤一些企圖損害公眾對選舉信心的誤導性貼文，保障選舉公平。

美國總統大選年底舉行，各方勢力近日都積極利用網上社交平台爭取影響力。為防止政治操控及不實訊息傳播，社交平台Twitter宣布採取全新政策，將移除或標籤一些企圖損害公眾對選舉信心的誤導性貼文，保障選舉公平。新政策將從下周四（17日）起實施。

>>>Facebook宣佈美國大選前一周　停止接收新政治廣告

>>>【美國大選】拜登競選團隊拓網上宣傳　藉動物森友會助選

Twitter宣布，下周開始生效的新政策，將基於三大原則來作虛假或誤導性信息標準，包括：1）導致公民對訴訟程序、法規，或執行這些公民訴訟程序的官員和機構感到困惑、2）可能破壞選舉過程，例如操縱選舉、篡改選票、計票或選舉結果認證的未經核實的信息、及3）謊報選舉結果，如在選舉結果被認證前就聲稱勝利，煽動非法行為等。若發現相關訊息，Twitter將標籤甚至移除相關貼文。

Twitter又指，由於目前公司仍在執行「只標籤但不移除世界各國領導人貼文」的政策，因此現時若有候選人發出有關選舉結果的誤導性貼文，Twitter仍可以公眾利益為由，不把它移除，只會降低它的曝光率和禁止用戶將他轉發。

>>>【美國大選2020】美國務院鼓勵舉報非法網絡活動　防止黑客干擾大選

責任編輯：曾曉汶

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