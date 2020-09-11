  • 28°C
香港時間 : 2020911日 (五) 11:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

萬洲旗下Smithfield爆發疫情4人死亡被美當局罰款　萬洲仍升逾1%

即市財經 11:35 2020/09/11

分享：

德國發現首宗非洲豬瘟個案，萬洲升逾1%。

外電報道，萬洲 （00288） 旗下史密斯菲爾德（Smithfield Foods）因未能保護員工集體感染新冠肺炎，被美國監管機構罰款1.35萬美元。萬洲股價升1.7%，報6.58元

該公司於南達科他州的廠房有接近1,300名員工確診，當中有43人送院、4人死亡。美國職業安全與健康管理局 指出，公司在3月23日發現首宗確診個案後，未為員工提供足夠的空間及其他安全措施，病毒在工作環境擠迫的情況下快速傳播。

當局指，涉及金額已是法例容許下的最高罰額，肉類包裝行業是早期疫情爆發中心之一。

另外，德國發現首宗非洲豬瘟個案。德國農業部長克勒克納表示，在德國東部接壤波蘭邊境發現的一頭野豬屍體，檢測出非洲豬瘟病毒，發現的地點接近非洲豬瘟疫情嚴重的波蘭。，本港上市的其他豬肉股下跌，中糧肉食 （01610） 、普甜 （01699） 、雨潤食品 （01068） 皆偏軟。

相關文章：

【藍籌豬肉股】萬洲：料最快年底內地豬價格回落 下半年業務前景不樂觀

【豬肉廠】萬洲旗下美國史密斯菲爾德下周一重開屠宰區 5月下旬全面復工

【萬洲季績】萬洲今年首季多賺80%　美國5個屠宰及肉制品工廠仍關閉

編輯：吳敏芳

疫情 香港股票 萬洲國際（00288） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 非洲豬瘟

上一篇文章

【港股市況】恒生指數反覆向好　濠賭股炒上金沙升逾3%（不斷更新）

下一篇文章

【機場除外】滙豐下周起全線分行恢復服務　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　首日暫錄752億　超購逾430倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　首日暫錄752億　超購逾430倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌405點納指跌2% Tesla升1.4%升幅（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌405點納指跌2% Tesla升1.4%升幅（不斷更新）