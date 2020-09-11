萬洲旗下Smithfield爆發疫情4人死亡被美當局罰款　萬洲仍升逾1%

▲ 德國發現首宗非洲豬瘟個案，萬洲升逾1%。

外電報道，萬洲 （00288） 旗下史密斯菲爾德（Smithfield Foods）因未能保護員工集體感染新冠肺炎，被美國監管機構罰款1.35萬美元。萬洲股價升1.7%，報6.58元

該公司於南達科他州的廠房有接近1,300名員工確診，當中有43人送院、4人死亡。美國職業安全與健康管理局 指出，公司在3月23日發現首宗確診個案後，未為員工提供足夠的空間及其他安全措施，病毒在工作環境擠迫的情況下快速傳播。

當局指，涉及金額已是法例容許下的最高罰額，肉類包裝行業是早期疫情爆發中心之一。

另外，德國發現首宗非洲豬瘟個案。德國農業部長克勒克納表示，在德國東部接壤波蘭邊境發現的一頭野豬屍體，檢測出非洲豬瘟病毒，發現的地點接近非洲豬瘟疫情嚴重的波蘭。，本港上市的其他豬肉股下跌，中糧肉食 （01610） 、普甜 （01699） 、雨潤食品 （01068） 皆偏軟。

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編輯：吳敏芳