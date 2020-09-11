▲ 【移民澳洲】逾30%人指華人造成疫情 墨爾本反華情緒漲

澳洲是華人熱門移居地，但當地近年的反華情緒明顯高漲，尤其在較多華人居住的墨爾本，新冠肺炎疫情可能成為新的催化劑。調查發現，近3分1的受訪澳洲人認為，「大部分確診病例是由華人帶入澳洲」，53%的人不認同；21%的人則相信，疫情在華人社區及家庭的傳播機會較大。

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亞裔澳洲聯盟（Asian Australian Alliance）上月初訪問超過1000名澳洲人，當時墨爾本維多利州爆發第二波疫情。聯盟在該州的召集人阿斯塔納（Molina Asthana）形容結果 「令人關注，但並不意外」，因錯誤訊息廣泛流傳，激起反華及反亞裔人士的情緒。

被問到「大部分確診病例是由中國人帶入澳洲」是否正確時，31%人相信是「肯定正確」或「很可能正確」，16% 稱「不肯定」，53%認為「不正確」。

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阿斯塔納指出，自疫情爆發以來，聯盟在全國收到超過500宗與疫情有關的種族歧視報告，均與亞裔有關。她續稱，數字持續上升，目前未看到下降趨勢。

阿斯塔納歸咎於假資訊泛濫，說道：

「很多人會將新冠病毒形容做中國病毒，尤其是美國總統，這樣就會令人誤會，以為病毒是中國故意傳播。」

墨爾本本周發生多宗針對華人的歧視事件，一名華人店主收到一封譴責信，指華人「污染整個世界，殺死數以百萬計的人」，要求他們「滾出澳洲」。亞裔澳洲聯盟呼籲，當局採取行動遏止事件。

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責任編輯：鄧燕君