【銀行復工】滙豐中銀渣打華僑永亨全線分行重開　一文看清銀行分行復業（不斷更新）

▲ 滙豐及中銀香港宣布，除機場的網點以外，所有分行恢復正常服務。

新冠肺炎疫情持續緩和，銀行服務亦逐漸開始恢復正常。繼滙豐銀行及中銀香港（02388）後，渣打及華僑永亨亦宣布，下周一（21日）起除西九龍站外，所有分行及中小企中心，將會恢復正常服務。

華僑永亨

9月21日起，所有華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務分行將恢復正常服務。華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務分行的營業時間為平日朝9晚5，星期六上午9時至下午1時。

渣打

9月21日起，全線分行、優先理財中心及企業特快中心的營業時間回復正常。其中，分行及優先理財中心平日朝9晚5、周六早上9時至下午1時；流動分行平日朝9晚4、周六休息；企業特快中心平日朝9晚5半、周六休息。

滙豐

9月14日起，全線分行、卓越理財中心、尚玉中心、商業客戶服務中心、日夜理財中心及流動銀行，都會一併恢復正常服務。

滙豐分行會繼續實施體溫檢測安排，所有訪客必須戴上口罩。滙豐亦會繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。

中銀香港

全線分行亦同於下周一（14日）起，恢復正常營業時間，即平日朝9晚5、周六早上9時至下午1時。分行繼續會為員工及客戶量度體溫並要求配戴口罩，同時實施特別的客戶分流及排隊安排，以縮短客戶逗留時間。

恒生銀行

9月14日起，全線 地面分行 服務時間調整至平日早上9時至下午4時半、周六早上9時至中午12時； 商務理財中心 周一至周五早上9時至下午4時半； 港鐵站辦事處 平日上午10時至下午4時半、周六上午10至中午12時。

恒生慈雲山分行及2間流動分行，將繼續暫時停止服務，直至另行通知。

其他銀行

工銀亞洲9月14日起，全線分行及個人理財中心營業時間恢復正常，營業時間周一至周四上午9時至下午5 時，周五上午9時至下午5時半，以及星期六上

午9時至下午1時（屯門分行維持星期六不營業），而 個人理財中心營業時間周一至周四上午9時至下午5時 ，以及周五上午9時至下午5時30分（維持星期六不營業）。西環個人理財中心亦將恢復正常營業，而西九龍站個人理財中心則維持暫停直至另行通知。

建行亞洲下周起分行及小企業及個人信貸中心，營業時間將恢復正常。

此前，招商永隆及上海商業銀行都先後有重開部分分行，而大新銀行（02356）則延長全線分行營業時間至平日下午5時，並繼續暫停所有股票中心報價機服務直至另行通知。

相關文章：

【滙豐股價】滙豐年底停滙豐、恒生兩隻股票孖展 惹網民熱議

【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口 新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣

【滙豐散戶】三代同堂齊揸滙豐因一個「情」字 買入價80元、60元、40元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍