【銀行復工】滙豐中銀全線分行重開　一文看清銀行分行復業（不斷更新）

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新冠肺炎疫情持續緩和，銀行服務亦逐漸開始恢復正常。滙豐銀行及中銀香港（02388）先後宣布，下周一（14日）起除機場以外，所有分行及中小企中心，將會恢復正常服務。
9月14日起，滙豐全線分行、卓越理財中心、尚玉中心、商業客戶服務中心、日夜理財中心及流動銀行，都會一併恢復正常服務。
滙豐分行會繼續實施體溫檢測安排，所有訪客必須戴上口罩。滙豐亦會繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。
中銀香港全線分行亦同於下周一（14日）起，恢復正常營業時間，即平日朝9晚5、周六早上9時至下午1時。分行繼續會為員工及客戶量度體溫並要求配戴口罩，同時實施特別的客戶分流及排隊安排，以縮短客戶逗留時間。
恒生銀行（00011）亦宣布，下周起全線地面分行服務時間調整至平日早上9時至下午4時半、周六早上9時至中午12時；商務理財中心周一至周五早上9時至下午4時半；港鐵站辦事處平日上午10時至下午4時半、周六上午10至中午12時。
恒生慈雲山分行及2間流動分行，將繼續暫時停止服務，直至另行通知。
此前，招商永隆及上海商業銀行都先後有重開部分分行，而大新銀行（02356）則延長全線分行營業時間至平日下午5時，並繼續暫停所有股票中心報價機服務直至另行通知。
（第二版新增中銀及恒生內容）
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編輯：趙穎妍