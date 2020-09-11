【機場除外】滙豐下周起全線分行恢復服務　

▲ 滙豐宣布，除位於機場的網點以外，所有分行恢復正常服務。

新冠肺炎疫情持續緩和，銀行服務亦逐漸開始恢復正常。滙豐銀行宣布，下周（14日）起除機場以外的所有分行及中小企中心，將會恢復正常服務。

9月14日起，滙豐全線分行、卓越理財中心、尚玉中心、商業客戶服務中心、日夜理財中心及流動銀行，都會一併恢復正常服務。

為保障員工及客戶健康及安全，滙豐會繼續在分行實施體溫檢測安排，所有訪客必須戴上口罩。滙豐亦會繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。

7月份爆發第三波疫情時，滙豐先後關閉曾有確診人士到訪或確診員工上班的分行，及至8月中約有16間分行暫停開放，另全線暫停全港流動銀行服務。

此前，招商永隆及上海商業銀行都先後有重開部分分行，而大新銀行則延長全線分行營業時間至平日下午5時，並繼續暫停所有股票中心報價機服務直至另行通知。

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編輯：趙穎妍