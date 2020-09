【宏觀中國】專項債注資溫州銀行　發行價較資產淨值折讓三成

為了解決中小銀行資本不足的問題,專項債又有新任務,終於落實可作為補充銀行資本金的用途,短期確實緩和了金融風險,惟專項債的用途愈來愈廣泛,地方政府債台高築,早晚衍生其他問題。

溫州銀行發布了增資擴股的公告,除了原有股東按比例配股外,未足額認購部分將通過地方專項債券資金募集,由溫州市政府指定的一家國企來認購。

根據方案,溫州銀行擬發行不超過23.73億股,名義發行價為每股2.95元人民幣,較2019年底每股淨資產4.39元人民幣,折讓三成,最多募資額達70億元人民幣。截至今年6月底,溫州銀行的資本充足率為10.93%,一級資本充足率為8.51%,核心一級資本充足率為8.51%。

據報道,專項債注資中小銀行的形式,市場有兩種討論,一是地方政府財政部門及其受托人履行其地方國有金融資本的出資人職能,將專項債募集資金通過增資擴股的形式注入銀行;二是通過專項債募集資金認購中小銀行發行的資本工具,如可轉債、永贖債。

說穿了,就是直接入股與充當銀行債權人的分別。目前,各地的中小銀行仍在探索如何落實注資方案,料未來會有更多以專項債補足資本金的案例。

資料顯示,中國現有4,000多家中小銀行,資產規模近80萬億元人民幣,佔整體銀行業體量約25%。由於中小銀行缺乏融資渠道,曾有統計指,其中有605家的資本充足率低於10.5%的最低監管標準,可見問題嚴峻。

記者:林衛