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【市場操控】證監會登憲報　凍結申萬宏源4帳戶共786萬元股份結餘

即市財經 11:05 2020/09/11

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證監會刊憲交代凍結申萬宏源帳戶資料。

證監會9月3日公布，向申萬宏源證券（香港）發出限制通告書，凍結4個交易帳戶內的某些資產，並指該等資產與上市公司股份涉嫌被市場操控有關。證監會最新刊憲交代更多詳情，指出4個被凍結申萬宏源的帳戶至8月19日的股份結餘分別介乎51萬至381萬元，合計785.6萬元。

證監會表示，除非獲證監會書面同意，而該項同意經由證監會任何兩位執行董事授予，否則申萬宏源不同處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人處置或處理該四個交易帳戶內的某些證券。

警方周四高調拘捕15人，涉嫌在8月10日前後，炒賣壹傳媒 （00282） 時「串謀詐騙」及「處理犯罪得益」，指出15人在3個交易日買賣壹傳媒1.3萬次，成交達15億元，並指15名被捕人有操控市場之嫌。證監會不評論事件。

證監會凍結申萬宏源帳戶時間點與壹傳媒大起大跌相近，以中央結算登記資料，申萬宏源的壹傳媒倉位，最高為8月7日（以交易時間計）的433.96萬股，當時市值39萬元，其後在8月10日減持285萬股、11日減持67.8萬股，惟與凍結帳戶的股份結餘金額相距甚遠。

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編輯：麥德銘

金融監管機構 證監會 壹傳媒（00282） 壹傳媒

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