【異動股】恒騰網絡曾飆67%　中午公布初步洽商一項潛在收購

▲ 恒騰網絡今早突然飆升，一度暴漲67%.

被剔出滬港通「港股通」股票的恒騰網絡 （00136） 今早突然飆升，一度暴漲67%，破頂高見0.35元。恒騰網絡中午公布，注意到股價波動，表示公司正初步洽商一項潛在性收購交易，倘若落實潛在收購，可能構成公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則的14章交易。

恒騰網絡今早高開6.2%，之後升幅開始擴大，早上10時前曾創0.35元的逾52周高，最多升67%。其後升幅稍稍收窄，中午收報0.275元，升近31%，成交5.9億元，是首10大最活躍港股之一，並為科技指數中表現最好的成份股。

恒騰網絡突然爆上，按升幅計，是半日第4表現最好的港股。以現股價計，恒騰最新市值增至205.2億元。

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編輯：趙穎妍