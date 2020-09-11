  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 12:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【異動股】恒騰網絡曾飆67%　中午公布初步洽商一項潛在收購

即市財經 12:23 2020/09/11

分享：

恒騰網絡今早突然飆升，一度暴漲67%.

被剔出滬港通「港股通」股票的恒騰網絡 （00136） 今早突然飆升，一度暴漲67%，破頂高見0.35元。恒騰網絡中午公布，注意到股價波動，表示公司正初步洽商一項潛在性收購交易，倘若落實潛在收購，可能構成公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則的14章交易。

恒騰網絡今早高開6.2%，之後升幅開始擴大，早上10時前曾創0.35元的逾52周高，最多升67%。其後升幅稍稍收窄，中午收報0.275元，升近31%，成交5.9億元，是首10大最活躍港股之一，並為科技指數中表現最好的成份股。

恒騰網絡突然爆上，按升幅計，是半日第4表現最好的港股。以現股價計，恒騰最新市值增至205.2億元。

相關文章：

【業績】恒騰網絡半年少賺87% 料下半年業務量回升

【港版納指】中芯國際權重增至上限即急跌　恒生科指ETF齊跌半成

「港版納指」破頂 ETF續登場吸資金助推升科技股

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍

股票 香港股票 均安控股（01559） 成交 滬港通 恒騰網絡（00136） 港股通 異動股

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升102點　濠賭股炒上金沙升逾3%藍籌最強（不斷更新）

下一篇文章

【日本經濟】菅義偉改口　「未來十年毋須上調消費稅」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄784億　超購逾448倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄784億　超購逾448倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨反彈近0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨反彈近0.7%（不斷更新）