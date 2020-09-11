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【港版納指成份股】恒騰網絡早市曾飆67%　中午公布初步洽商潛在收購（第二版）

即市財經 13:15 2020/09/11

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恒騰網絡今早突然飆升，一度暴漲67%.

被剔出滬港通「港股通」股票的恒騰網絡 （00136） 今早突然飆升，一度暴漲67%，破頂高見0.35元。恒騰網絡中午公布，注意到股價波動，表示公司正初步洽商一項潛在性收購交易，倘若落實潛在收購，可能構成公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則的14章交易。

恒騰網絡今早高開6.2%，之後升幅開始擴大，早上10時前曾創0.35元的逾52周高，最多升67%。其後升幅稍稍收窄，中午收報0.275元，升近31%，成交5.9億元，是首10大最活躍港股之一，並為恒生科技指數中表現最好的成份股。

恒騰網絡午後升幅稍擴大至40%，暫報0.295元，成交6.4億元。

恒騰網絡突然爆上，按升幅計，是半日表現第四好的港股。以現股價計，恒騰最新市值增至220億元。

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編輯：趙穎妍

股票 香港股票 均安控股（01559） 成交 滬港通 恒騰網絡（00136） 港股通 異動股

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