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【港股追蹤】中興回購中興微電子　富瑞：交易令人困惑　料不會改變美國對公司限制

股樓投資 11:04 2020/09/11

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國家集成電路產業投資基金繼減持中芯國際 （00981） 後，再退出中興 （00763） 控股子公司中興微電子。據中興通告指，中興全資子公司仁興科技，將回購中興微電子24%股權，作價約33.15億元（人民幣，下同），以一次過方式支付。

大行富瑞就指，該筆交易令人困惑，預計不會改變美國對公司的限制。富瑞表示，集成電路產業基金在過去兩個月減持了多家半導體公司股票，包括長電科技（滬：600584）等，但仍為這些公司股東。即使中興微電子沒有政府直接控股，但相信這並不會改變美國政府對中興通訊的認知。

國家集成電路產業投資基金的主要股東為國家財政部，持股36.47%，國開金融有限責任公司持股22.29%，中國煙草總公司持股11.14%；北京亦莊國際投資發展有限公司持股10.13%；中國移動通信集團持股5.06%。

國家集成電路產業投資基金自7月中底起，多次減持芯片企業，包括三安光電（滬：600703）、兆易創新（滬：603986），以及9月初的長電科技。國家集成電路產業投資基金同時亦是中芯的主要股東，上周五減持中芯約40億元。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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