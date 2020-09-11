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【蘋果動向】新MacBook與iPad Pro專屬　A14X晶片傳第四季量產

科技 10:36 2020/09/11

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近日有傳蘋果已為首款Apple Silicon Mac產品，以及下一代iPad Pro做好準備。兩款新產品專屬的蘋果A14X晶片，將會在今年第四季投入量產。

蘋果（Apple）近日不斷帶來更多新搞作。除了宣布下星期舉行的秋季發布會（Apple Event）外，近日有傳蘋果已為首款Apple Silicon Mac產品，以及下一代iPad Pro做好準備。兩款新產品專屬的蘋果A14X晶片，將會在今年第四季投入量產。

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據電子時報（DIGITIMES）引述知情人士消息，預計今年第四季起，台積電將以5nm製程技術，為蘋果量產A14X晶片，月產量估計有5千至6千片。消息指，A14X晶片將會應用於新一代 MacBook與iPad Pro上。

值得一提的是，早前外國YouTuber Luke Miami爆料指，A14X晶片性能可媲美Intel的Core i9-9880H八核心處理器，而且A14X更因以5nm製程，可享有更低的功耗與發熱。

事實上，蘋果行政總裁Tim Cook早前已在開發者大會（WWDC 2020）上宣布，今年底前將推出首部搭載Apple Silicon晶片的Mac產品。因此是次傳出A14X晶片將第四季登場的消息，並非太令人意外。

>>>【Apple Event】豪擲700萬客製化Hashflag　發布會彩蛋無處不在

責任編輯：曾曉汶

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