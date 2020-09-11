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【恒隆地產股價】 大摩籲增持恒隆地產 看好這收租股可受惠於...

股樓投資 11:23 2020/09/11

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日前以25.6億元投得美國駐港總領事館宿舍物業，並計劃重建成多間獨立式豪華大宅的恒隆地產(00101),獲大摩給予增持評級及22元目標價，指其可受惠於內地奢侈品零售銷售復甦。截至10時半，恒隆地產跌0.8%報20.1元。

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【中芯國際】台積電上月收入創單月新高 將啟動史上最大規模招聘   詳情請看[下一頁]

在上海，無錫等城市開設恒隆廣場的恒隆地產在早前宣布業績時指，內地奢侈品市場見強勁反彈，情况令人鼓舞。旗下7間商場由去年至明年，會和近70個品牌簽訂租約。

主席恒啟宗亦在母公司恒隆集團(00010)報告中表示，內地業務將表現理想，位於武漢和杭州的恒隆廣場落成後，未來應對集團純利有貢獻。

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撰文 : 李尚毅

恒隆地產（00101） 經濟

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