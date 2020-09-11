【國泰危機】國泰部分業務據報不申請新一輪「保就業」計劃　意味最快10月裁員

▲ 國泰航空據報，部分業務不會向政府申請新一輪「保就業」計劃，意味相關業務可能快將裁員

本地報章引述消息人士報道，國泰航空 （00293） 部分業務不會向政府申請新一輪「保就業計劃」，意味有關業務可能裁員。國泰航空股價今早變動不大，最新轉跌0.4%，現報6.28元。本報正向國泰航空查詢，暫待回覆。

消息人士指出，國泰航空9個主要業務部門中，部分將不會申請新一輪的「保就業計劃」，由於計劃涉及不裁員承諾，意味國泰相關業務最快10月開始裁員。

國泰早前公布，第四季將會向董事局，提交未來營運規模和模式的建議。補貼僱主支付9月至11月工資的第二期保就業計劃，將於本月13日截止。

國泰此前申請第一輪「保就業」計劃，獲發6.8億元津貼，承諾受薪僱員逾2.5萬，其中包括國泰航空有限公司獲發4.58億元補貼，承諾受薪僱員人數1.77萬人；國泰航空飲食服務（香港）有限公司獲發4387萬元，承諾受薪僱員人數1590名；港龍航空獲6908萬元補貼，承諾員工人數2581人；香港機場地勤服務獲7082萬元補貼，承諾員工人數2624人。

國泰競爭對手新加坡航空日前宣布，旗下3家航空公司，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir），將合共削減4300個職位。

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編輯：吳敏芳