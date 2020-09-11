【國泰危機】國泰航空、國泰港龍棄次輪保就業香港快運倖免　等同宣布裁員、CEO：耐心等待（第三版）

▲ 國泰航空證實，國泰航空、國泰港龍都不會參與次輪「保就業計劃」

國泰航空 （00293） 公布，國泰集團內的國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。由於保就業計劃涉及不裁員協定，市場料國泰有關決定意味公司將會啟動裁員行動。國泰重申，需要就新常態部署旗下的航空公司，管理層將於第四季就集團最適合的營運規模和模式提出建議。

國泰航空企業事務總經理黃文傑稱，部分集團旗下附屬公司，包括香港快運（HKExpress）、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

黃文傑解釋，新型冠狀病毒疫情對不同行業及企業的打擊程度各有不同，當中航空及旅遊接待業為最受嚴重影響之列。國泰集團亦不能倖免，旗下各業務受到不同程度的打，會適時公佈集團計劃的詳情。

補貼僱主支付9月至11月工資的第二期保就業計劃，將於本月13日截止。

國泰航空股價未受棄參與保就業計劃影響，最新跌0.8%，報6.26元，成交2280萬元。

國泰CEO：耐心等待 內部熱傳裁員準則

國泰航空行政總裁鄧健榮於內部通訊向員工交代決定，當集團有最終決定時，會向所有員工清晰交代，籲員工耐心等待，同時照顧好自己和家人。

至6月底，國泰全球僱用逾3.3萬人，較去年底公布的3.42萬人少1200名。香港員工佔2.76萬人，較去年底公布少約600人。

國泰機艙服務員之間也再流傳裁員準則，指部門將以員工CPP（服務評分）、執勤率、飛行時數、紀律行動和時薪為準則，為所有機艙服務員設評分，再為裁員劃線。

國泰航空首輪獲6.9億元津貼

國泰此前申請第一輪「保就業」計劃，獲發6.9億元津貼，承諾受薪僱員逾2.6萬人。當中包括國泰航空有限公司獲發4.58億元補貼，承諾受薪僱員人數1.77萬人；國泰航空飲食服務（香港）有限公司獲發4387萬元，承諾受薪僱員人數1590名；港龍航空獲6908萬元補貼，承諾員工人數2581人；香港快運獲2775萬元補貼，承員工人數1026人，香港機場地勤服務獲7082萬元補貼，承諾員工人數2624人。

國泰航空6月獲港府牽頭啟動約390億元資本重組計劃，港府認購195億元優先股、提供78億元過渡貸款，而國泰股東就供股集資117億元，整個資本重組方案於8月完成。

國泰競爭對手新加坡航空周四宣布，旗下3家航空公司，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir），將合共削減4300個職位。

（第二版加入國泰回應；第三版加入國泰行政總裁內部通訊資料）

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編輯：吳敏芳、麥德銘