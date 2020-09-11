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【國泰危機】國泰、國泰港龍齊不申請次輪「保就業」計劃　市料快將裁員（第二版）

即市財經 12:46 2020/09/11

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國泰航空證實，國泰航空、國泰港龍都不會參與次輪「保就業計劃」

國泰航空 （00293） 公布，國泰集團內的國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。由於保就業計劃涉及不裁員協定，市場料國泰有關決定意味公司將會啟動裁員行動。國泰集團重申，需要就新常態部署旗下的航空公司，管理層將於第四季就集團最適合的營運規模和模式提出建議。

國泰航空企業事務總經理黃文傑稱，部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

黃文傑解釋，新型冠狀病毒疫情對不同行業及企業的打擊程度各有不同，當中航空及旅遊接待業為最受嚴重影響之列。國泰集團亦不能倖免，旗下各業務受到不同程度的打，會適時公佈集團計劃的詳情。

補貼僱主支付9月至11月工資的第二期保就業計劃，將於本月13日截止。

國泰此前申請第一輪「保就業」計劃，獲發6.8億元津貼，承諾受薪僱員逾2.5萬，其中包括國泰航空有限公司獲發4.58億元補貼，承諾受薪僱員人數1.77萬人；國泰航空飲食服務（香港）有限公司獲發4387萬元，承諾受薪僱員人數1590名；港龍航空獲6908萬元補貼，承諾員工人數2581人；香港機場地勤服務獲7082萬元補貼，承諾員工人數2624人。

國泰競爭對手新加坡航空日前宣布，旗下3家航空公司，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir），將合共削減4300個職位。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：吳敏芳

香港股票 國泰航空（00293） 裁員 新加坡航空 國泰航空

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