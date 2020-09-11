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【螞蟻IPO】路透：沙特主權基金、淡馬錫等正考慮投資螞蟻IPO

即市財經 15:51 2020/09/11

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報道指，螞蟻的財務顧問接洽了沙特公共投資基金，向其推薦投資此次IPO的機會。

《路透》引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）接觸沙特主權基金—公共投資基金（PIF），建議基金考慮藉螞蟻首次公開招股（IPO）投資集團。消息人士指，沙特公共投資基金正考慮這個建議。另外，新加坡主權基金淡馬錫、GIC亦據報考慮投資螞蟻集團IPO。

報道指，螞蟻的財務顧問接洽了沙特公共投資基金，向其推薦投資此次IPO的機會。若成事，這將是沙特公共投資基金對中國企業最高調的一次直接投資。沙特公共投資基金和螞蟻集團都沒有回應有關報道。

擁有超過3,000億美元資產的PIF一直在美國大舉投資，過去斥資35億美元入股Uber（美：UBER），並向軟銀的首個科技基金投資了450億美元。 今年6月，PIF同意向印度信實工業的數字部門Jio平台投資14.9億美元。

PIF總裁亞西爾拉米安（Yasir al-Rumayyan）去年在接受CNBC採訪時表示，該基金擴大國際投資之際，將目光投向了中國市場。

另外，隨着阿里巴巴 （09988） 等企業的股價做好，帶動淡馬錫的投資組合內的中國股票資產佔比首度超過新加坡國內公司資產。據淡馬錫的年報披露，截至3月31日，淡馬錫在中國的資產佔比升至29%，而新加坡佔24%，新加坡資產佔比是自1974年淡馬錫成立以來最小。

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 IPO 沙特阿拉伯 阿里巴巴－SW（09988） 中國 公共投資基金（PIF） 主權基金

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