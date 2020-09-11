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【螞蟻IPO】螞蟻主動接觸　路透：沙特主權基金正考慮投資螞蟻IPO

即市財經 09:15 2020/09/11

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報道指，螞蟻的財務顧問接洽了沙特公共投資基金，向其推薦投資此次IPO的機會。

《路透》引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）接觸沙特主權基金—公共投資基金（PIF），建議基金考慮藉螞蟻首次公開招股（IPO）投資集團。消息人士指，沙特公共投資基金正考慮這個建議。

報道指，螞蟻的財務顧問接洽了沙特公共投資基金，向其推薦投資此次IPO的機會。若成事，這將是沙特公共投資基金對中國企業最高調的一次直接投資。沙特公共投資基金和螞蟻集團都沒有回應有關報道。

擁有超過3,000億美元資產的PIF一直在美國大舉投資，但今年6月，它同意向信實工業的數字部門Jio平台投資14.9億美元。PIF總裁亞西爾拉米安（Yasir al-Rumayyan）去年在接受CNBC採訪時表示，該基金擴大國際投資之際，將目光投向了中國市場。

PIF過去亦斥資35億美元入股Uber（美：UBER），並向軟銀的首個科技基金投資了450億美元。 

螞蟻IPO資料

 

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 IPO 沙特阿拉伯 阿里巴巴－SW（09988） 中國 公共投資基金（PIF） 主權基金

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