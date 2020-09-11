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【港股追蹤】寶龍商業配股籌2.7億　CEO出手認購 原來內有玄機

股樓投資 09:42 2020/09/11

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又有物管股配股抽水，不過今次比較特別，是向公司CEO發行新股集資，但原來內有玄機。

寶龍商業（09909）宣布，向執行董事兼行政總裁陳德力發行1,125萬股新股，每股配售價24.3元，跟昨日（12日）收市價睇齊，並無任何折讓或溢價，公司籌得淨額2.73億元。發行股數佔公司經擴大後股本1.78%，集資所得用作增聘人手、加大資訊科技系統投入及發展物業租賃業務。

寶龍商業今早最新報25元，升2.9%，成交额250萬元。

主席增持逾200萬股   碧桂園9.5元值得上車 詳情請按：【見下頁

根據配售協議，該批股份設有禁售期，首個禁售期（直至2023年5月底），陳德力不得出售或轉讓該批股份；第二個禁售期內（直至2025年5月），不得出售或轉讓50%該批股份。

大摩指內地明確「三條紅線」收緊房企融資 點名三大內房股踩線 詳情請按：【見下頁

與此同時，寶龍商業提出股份獎勵計劃，向陳力德送出相同數量之1,125萬股獎勵股份，待股東特別大會上獲獨立股東批准後，方可作實。2宗交易完成後，陳力德在寶龍商業持股將由現時零增至3.49%。

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記者：李兆明

配股 寶龍商業（09909） 香港股票

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