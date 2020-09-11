【港股市況】恒生指數早段反覆向上　美團點評、小米升2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股回落，美國首領失業救濟數字多於預期，加上參議院未能通過新紓困法案，道指跌405點，納指跌2%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約174點，恒指料開報24139點。

焦點新聞︰

【螞蟻IPO】螞蟻主動接觸 路透：沙特主權基金正考慮投資螞蟻IPO

即市走勢︰

【10︰14】君實生物 （01877） 升3.9%，高見48.2元。君實生物宣布，其用於鼻咽癌治療的特瑞普利單抗注射液，已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）予突破性療法認定，成為首個獲得FDA突破性療法認定的國產抗PD-1單抗。

【10︰11】汽車股向上，比亞迪 （01211） 升3.3%；吉利 （00175） 升2.7%；長汽 （02333） 升2.3%。中國汽車工業協會昨公布，8月汽車銷量按年升11.6%，產量增6.3%。

【10︰09】中興 （00763） 升1.4%，高見18.88元。國家集成電路產業投資基金突然退出中興控股子公司中興微電子，據中興通告指，中興全資子公司仁興科技，將回購中興微電子24%股權，作價約33.15億元人民幣，以一次過方式支付。

國家集成電路突退出中興微電子 中興擬33億元回購

【10︰00】農夫山泉 （09633） 逆市跌0.3%，低見34.8元；百勝中國 （09987） 上市翌日，股價升0.4%，高見393.4元。

【09︰54】阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團點評 （03690） 升2.8%；小米 （01810） 升2%。

【09︰53】大市再轉升60點，報24375點。

【09︰49】新地 （00016） 績後股價向下，跌1.1%，低見98.65元。新地撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%，計及投資物業公平值減少55.1億元，股東應佔溢利則為235.21億萬，按年大減47.63%。末期息維持3.7元，全年合共派息4.95元，按年持平。

【藍籌業績】新地去年度基礎溢利少賺9% 末期息維持3.7元

【四叔退休】新地績後股價曾跌近1% 李兆基將退任新地副主席、非執董（第二版）

【09︰47】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 跌0.3%；中移動 （00941） 跌近0.4%；騰訊 （00700） 升0.6%；友邦 （01299） 升0.6%；港交所 （00388） 升0.1%。

【09︰46】大市早新轉跌，恒生指數跌5點，報24308點。

【09︰44】中銀國際恢復跟蹤濠賭股，藍籌股銀娛 （00027） 升0.7%；金沙 （01928） 升近1.9%。

【09︰42】壹傳媒 （00282） 最新轉跌12%，報0.36元，成交3791萬元。

【09︰41】科技成份股恒騰 （00136） 連彈第2日，股價今早升逾4成，破頂高見0.35元。

【09︰37】均安控股 （01559） 股價升近1倍，高見0.4元。均安控股公布，獲要約人華冠集團增持至約37.88%，提出強制要約全購，每股要約價現金0.22元，較停牌前溢價約41.9%。

【09︰36】有報道指國泰 （00293） 9大業務部門中的一些部門將放棄申請政府第二輪「保就業」計劃，意味國泰可能在疫情期間裁員，國泰股價逆市跌近0.2%。

國泰部分業務據報不會申請新一輪「保就業」計劃 意味最快10月裁員

【09︰35】港股早段升約90點，報24404點，重上24400點水平。

【09︰32】食肆堂食放寬至4人一枱，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 升0.2%；煤氣 （00003） 則回吐0.5%。

【09︰29】盛業資本 （06069） 低開5.9%，開報7.76元。盛業資本擬以先舊後新形式向不少於6名獨立第三方配售最多5550萬股，每股7元，較上日收市價折讓15.2%。

【09︰27】除壹傳媒 （00282） 外，其他本地媒體股亦向上，毛記葵涌 （01716） 升13%；萬華媒體 （00426） 升15%。

【09︰26】內地3大指數低開，上證跌近0.3%，深證跌近0.3%，創業板指跌0.3%。

【09︰24】ATMX普遍向上，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，開報263.4元；騰訊 （00700） 升0.6%，開報509元；美團點評 （03690） 無升跌；小米 （01810） 升0.9%，開報22.65元。

【09︰20】恒生指數開報24352點，升39點。壹傳媒 （00282） 續升近2成，濠江機電 （01408） 首日掛牌，開報2.1元，較招股價高1.1倍。

【09︰16】人民幣中間價報6.8389，下調58點子。

【09︰13】即月期指開報24293點，升63點或近0.3%。

【09︰03】人行開展900億元人民幣逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠100億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期跌78點，報24212點；道指期貨升127點，報27553點。

【08︰00】新股濠江機電 （01408） 今首日掛牌，濠江機電昨日暗盤交易場表現造好，其中於富途暗盤曾升1.1倍，最終收報1.88元，較招股價高88%。

【新股IPO】濠江機電暗盤曾倍升 一手帳面賺約1700元（不斷更新）

【07︰30】國家集成電路產業投資基金突然退出中興 （00763） 控股子公司中興微電子，據中興通告指，中興全資子公司仁興科技，將回購中興微電子24%股權，作價約33.15億元人民幣，以一次過方式支付。

國家集成電路突退出中興微電子 中興擬33億元回購

【07︰30】道指早段曾升234點，最終收報27534點，跌405點或1.5%；標指收報3339點，跌59點或1.8%；納指收報10919點，跌221點或2%。

港股ADR收報24139點，跌174點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，跌0.3元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報503.63元，跌2.37元或0.5%。恒指夜期收報24229點，跌1點，低水85點。

道指跌405點港股ADR跌174點 紐約期油跌2%

責任編輯︰梁浩碩