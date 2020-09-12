【恒指夜期】滙豐倫敦退守32關　恒指夜期收市跌122點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股回落，美國首領失業救濟數字多於預期，加上參議院未能通過新紓困法案，道指跌405點，納指跌2%。恒生指數開報24352點，升39點，其後走勢反覆向上，受惠美股期貨於亞洲時段回升，加上A股向上，港股午後升幅擴大至逾200點。

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即市走勢︰

【03︰00】夜期收市跌122點，收報24332點，低水171點。

【01︰05】恒指夜期跌137點，報24317點，低水186點。

【00︰45】滙豐倫敦股價折算收報32港元，較港收市價低0.7%。

【00︰30】歐股靠穩，英國股市收市升0.5%，法國升0.2%，德國微跌。

【22︰47】恒指夜期報24434點，跌20點，低水69點。

【22︰06】英鎊兌港元跌穿10算後，最新兌9.9160港元，滙豐倫敦價處弱勢，折算報31.98港元，較港低0.8%。夜期跌37點。

【21︰32】美股開市早段反彈，恒指夜期表現卻明顯未跟上，報24457點，升3點，低水46點。

【21︰01】恒指夜期報24420點，跌34點，低水83點。

【20︰25】恒指夜期報24453點，跌1點，低水50點。

【20︰00】中通快遞、再鼎醫藥通過上市聆訊

【19︰18】恒指夜期報24478點，升24點，低水25點。

【19︰10】證監會回應警方壹傳媒股價事件的拘捕行動

【18︰25】恒指反彈後，夜期走勢疲弱，回吐6點，報24448點，低水55點。

【16：10】恒指收報24503點，升189點，成交960.5億元。恒生科技指數收報7178點，升178點或近2.6%。新經濟股上升，美團點評 （03690） 升逾4%；中芯國際 （00981） 升逾6%；恒騰 （00136） 飈升47%。新濠機電 （01408） 首掛收報2.86元，較招股價高近1.9倍。

【16︰03】中國8月人民幣新增貸款12800億元，預期為12500億元，M2按年增長10.4%，預期為10.7%，8月社會融資規模增量為35800億元人民幣，預期為25850億元人民幣。

【16︰00】恒指U盤前升197點，報24511點。

【15︰48】信義光能 （00968） 升5.7%，高見9.59元。信義光能宣布，於9月10日配售合共 2.82億股新股，每股配售價9.44元，較昨日（10日）收市價溢價5.24%。

【15︰35】科指最新報7189點，升189點或2.7%，成份股中仍以恒騰 （00136） 表現最好，升近48%。ATMX中，美團 （03690） 升4.5%；小米 （01810） 升3.6%；騰訊 （00700） 升2.3%；阿里巴巴 （09988） 升1.6%。

【15︰24】港股尾市升幅擴大至240點，報24553點。

【15︰23】比亞迪 （01211） 升幅擴至逾6%，高見86.6元。

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【15︰17】農夫山泉 （09633） 跌約3%，低見34.8元。

【15︰00】內地股市午後向上，上證最終升近0.8%；深證升1.6%；創業板指升近2.2%。

【14︰55】銀娛 （00027） 升幅擴至3%，報59.7元日內高位；金沙 （01928） 升3.6%，高見33.65元。

【14︰46】中芯國際 （00981） 升逾6%，高見19.38元，成交14.3億元。

【14︰42】大市升勢回順，恒生指數升約120點，報24434點。至於恒生科技指數升147點或2.1%，報7146點。

【14︰27】壹傳媒 （00282） 跌幅擴至近2成，低見0.33元；毛記葵涌 （01716） 跌8.7%，低見0.62元；萬華媒體 （00426） 跌14.5%，低見0.147元。

【14︰13】比亞迪 （01211） 升幅突擴大，股價升4.3%，報84.65元。贛鋒 （01772） 升3.5%，報37.35元。市場消息指，Tesla計劃開始將中國製造的汽車運往歐洲和亞洲。

【14︰04】中芯國際 （00981） 升幅擴至5%，高見19.26元。

【13︰54】港股升幅擴大至約200點，恒生指數升201點，報24515點。阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升1.7%；美團點評 （03690） 升4%；小米 （01810） 升3.1%。

【13︰32】恒騰 （00136） 午後升逾4成，報0.31元。

【13︰17】大市午後升幅擴大至150點，恒生指數升156點，報24469點。

【13︰13】藍籌股藥明生物 （02269） 升幅擴大至3.1%，高見183.5元。

【13︰07】納指期貨反彈0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升1.2%；美團點評 （03690） 升2.7%；曾倒跌的小米 （01810） 升0.9%。

【13︰05】國泰航空 （00293） 跌近1%，國泰公布，國泰集團內的國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。

【13︰00】恒生指數午後初段升約100點，報24425點，升111點。

【12︰32】恒指黑期於港股中午休市時段升約162點，報24453點，道指期貨升170點，報27596點。

【12︰30】今早急升的恒騰網絡 （00136） 公布，注意到股價波動，表示公司正初步洽商一項潛在性收購交易，倘若落實潛在收購，可能構成公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則的14章交易。

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【12︰00】恒生指數半日升102點，中午收報24416點。濠賭股造好，金沙 （01928） 升3.4%，為升幅最大藍籌。濠江機電 （01408） 首掛，半日收報3.09元，較招股價高近2.1倍。

【11︰47】港股中午收市前升近100點，報24409點。

【11︰35】新濠機電 （01408） 升幅擴至2.38倍，高見3.55元，成交7620萬元。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌0.2%；深證轉升近0.1%；創業板指升近0.6%。

【11︰26】銀娛 （00027） 升幅擴大至2%；金沙 （01928） 升3.3%。另外，美高梅 （02282） 升1%；永利 （01128） 升1.9%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1.4%。

【11︰24】小米 （01810） 今早曾升2%，高見23.05元，最新升幅全消，股價倒跌0.2%，報22.4元。

【11︰20】美團點評 （03690） 升1.8%，今早曾高見241元。據iiMedia研究中國外賣市場分析，截至第2季度，美團點評和餓了麼兩家已包攬了外賣市場近95%市場份額。

【11︰16】大市升勢回順，恒生指數升約65點，報24380點。

【11︰01】內銀股續軟，建行 （00939） 跌近0.6%；工行 （01398） 跌近0.5%；農行 （01288） 跌近0.8%。

【10︰45】內房股中海外 （00688） 跌近0.5%，破底低見21.05元；潤地 （01109） 跌1.6%；恒大 （03333） 跌1.5%；融創 （01918） 跌1.3%。人行深圳市中心支行、深圳銀保監、深圳住建局發通知，擬建立婚姻信息查詢機制。商業銀行辦理個人住房貸款業務，可通過房地產信息平台，查詢借款人婚姻狀況和購房家庭成員名下在該市擁有的住房套數，以作為貸款審核依據。

【10︰41】海底撈 （06861） 續升0.8%，破頂高見55.85元。

【10︰33】新股濠江機電 （01408） 升幅擴大至2.2倍，高見3.4元。

【10︰31】體育用品股向上，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 分別升2%；特步 （01368） 升0.4%

【10︰30】大市於約100點升幅水平上落，恒生指數升120點，報24433點。

【10︰25】手機孖寶逆市向下，瑞聲 （02018） 跌1.2%；舜宇 （02382） 跌0.4%。

【10︰14】君實生物 （01877） 升3.9%，高見48.2元。君實生物宣布，其用於鼻咽癌治療的特瑞普利單抗注射液，已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）予突破性療法認定，成為首個獲得FDA突破性療法認定的國產抗PD-1單抗。

【10︰11】汽車股向上，比亞迪 （01211） 升3.3%；吉利 （00175） 升2.7%；長汽 （02333） 升2.3%。中國汽車工業協會昨公布，8月汽車銷量按年升11.6%，產量增6.3%。

【10︰09】中興 （00763） 升1.4%，高見18.88元。國家集成電路產業投資基金突然退出中興控股子公司中興微電子，據中興通告指，中興全資子公司仁興科技，將回購中興微電子24%股權，作價約33.15億元人民幣，以一次過方式支付。

國家集成電路突退出中興微電子 中興擬33億元回購

【10︰00】農夫山泉 （09633） 逆市跌0.3%，低見34.8元；百勝中國 （09987） 上市翌日，股價升0.4%，高見393.4元。

【09︰54】阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團點評 （03690） 升2.8%；小米 （01810） 升2%。

【09︰53】大市再轉升60點，報24375點。

【09︰49】新地 （00016） 績後股價向下，跌1.1%，低見98.65元。新地撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%，計及投資物業公平值減少55.1億元，股東應佔溢利則為235.21億萬，按年大減47.63%。末期息維持3.7元，全年合共派息4.95元，按年持平。

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【09︰47】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 跌0.3%；中移動 （00941） 跌近0.4%；騰訊 （00700） 升0.6%；友邦 （01299） 升0.6%；港交所 （00388） 升0.1%。

【09︰46】大市早新轉跌，恒生指數跌5點，報24308點。

【09︰44】中銀國際恢復跟蹤濠賭股，藍籌股銀娛 （00027） 升0.7%；金沙 （01928） 升近1.9%。

【09︰42】壹傳媒 （00282） 最新轉跌12%，報0.36元，成交3791萬元。

【09︰41】科技成份股恒騰 （00136） 連彈第2日，股價今早升逾4成，破頂高見0.35元。

【09︰37】均安控股 （01559） 股價升近1倍，高見0.4元。均安控股公布，獲要約人華冠集團增持至約37.88%，提出強制要約全購，每股要約價現金0.22元，較停牌前溢價約41.9%。

【09︰36】有報道指國泰 （00293） 9大業務部門中的一些部門將放棄申請政府第二輪「保就業」計劃，意味國泰可能在疫情期間裁員，國泰股價逆市跌近0.2%。

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【09︰35】港股早段升約90點，報24404點，重上24400點水平。

【09︰32】食肆堂食放寬至4人一枱，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 升0.2%；煤氣 （00003） 則回吐0.5%。

【09︰29】盛業資本 （06069） 低開5.9%，開報7.76元。盛業資本擬以先舊後新形式向不少於6名獨立第三方配售最多5550萬股，每股7元，較上日收市價折讓15.2%。

【09︰27】除壹傳媒 （00282） 外，其他本地媒體股亦向上，毛記葵涌 （01716） 升13%；萬華媒體 （00426） 升15%。

【09︰26】內地3大指數低開，上證跌近0.3%，深證跌近0.3%，創業板指跌0.3%。

【09︰24】ATMX普遍向上，阿里巴巴 （09988） 升0.3%，開報263.4元；騰訊 （00700） 升0.6%，開報509元；美團點評 （03690） 無升跌；小米 （01810） 升0.9%，開報22.65元。

【09︰20】恒生指數開報24352點，升39點。壹傳媒 （00282） 續升近2成，濠江機電 （01408） 首日掛牌，開報2.1元，較招股價高1.1倍。

【09︰16】人民幣中間價報6.8389，下調58點子。

【09︰13】即月期指開報24293點，升63點或近0.3%。

【09︰03】人行開展900億元人民幣逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠100億元人民幣。

【08︰43】恒指黑期跌78點，報24212點；道指期貨升127點，報27553點。

【08︰00】新股濠江機電 （01408） 今首日掛牌，濠江機電昨日暗盤交易場表現造好，其中於富途暗盤曾升1.1倍，最終收報1.88元，較招股價高88%。

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【07︰30】國家集成電路產業投資基金突然退出中興 （00763） 控股子公司中興微電子，據中興通告指，中興全資子公司仁興科技，將回購中興微電子24%股權，作價約33.15億元人民幣，以一次過方式支付。

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【07︰30】道指早段曾升234點，最終收報27534點，跌405點或1.5%；標指收報3339點，跌59點或1.8%；納指收報10919點，跌221點或2%。

港股ADR收報24139點，跌174點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，跌0.3元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報503.63元，跌2.37元或0.5%。恒指夜期收報24229點，跌1點，低水85點。

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責任編輯︰梁浩碩