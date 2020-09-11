▲ 道指跌405點港股ADR跌174點 紐約期油跌2%

道指跌405點

美股回落，美國首領失業救濟數字多於預期，加上參議院未能通過新紓困法案，道指早段曾升234點，最終收報27534點，跌405點或1.5%；標指收報3339點，跌59點或1.8%；納指收報10919點，跌221點或2%。

港股ADR跌174點

港股ADR收報24139點，跌174點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，跌0.3元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報503.63元，跌2.37元或0.5%。恒指夜期收報24229點，跌1點，低水85點。

紐約期油跌2%

原油價格下跌，美國上周原油庫存意外增加200萬桶，紐約期油收報37.3美元，跌0.75美元或2%。布蘭特期油收報40.06美元，跌0.73美元或1.8%。

美滙指數升0.1%

美滙指數報93.35，升0.1%。歐洲央行維持利率不變符預期，將今年歐元區GDP預測由-8.7%，修訂為-8%，預計2021年通脹率1%，此前預期為0.8%。歐元兌美元報1.1826；美元兌日圓報106.15。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金升0.5%

黃金價格上升，紐約期金收報1964.3美元，升9.4美元或0.5%。現貨金於1944美元水平。

責任編輯︰梁浩碩