國家集成電路突退出中興微電子　中興擬33億元回購

國家集成電路產業投資基金突然退出中興 （00763） 控股子公司中興微電子，據中興通告指，中興全資子公司仁興科技，將回購中興微電子24%股權，作價約33.15億元（人民幣，下同），以一次過方式支付。中興同時公布，廣東恒健欣芯及深圳市匯通融信，擬與中興合作，分別向中興提供14億及12億元資金，用於今次回購。中興將召開臨時股東大會表決。

據中興通告披露，中興微電子首季營業收入9.88億元，純利2922萬元，無提供同期比較數目。至於2019年全年，營業收入50億元，按年跌3.5%；純利1.96億元，增長24.2%。以2019年全年純利計，收購市盈率約69倍。而中興的現價市盈率則為13.5倍。

中興微電子的資產總值，截至3月31日為68.55億元，故收購市帳率為1.97倍。

中興董事會指，公司通過全資子公司仁興科技收購集成電路產業基金所持有的微電子24%股權，是基於整體的發展戰略，與集成電路產業基金的合作情況、公司目前財務狀況等因素綜合確定的，本次收購微電子股權符合公司的長遠戰略規劃。在本次收購過程中，收購主體為公司全資子公司仁興科技。董事會同意公司及下屬合夥企業賽佳訊放棄對本次仁興科技收購微電子股權事宜行使優先購買權。

值得留意的是，交易定價有兩個方法，以較高者為定價，（1）24億元人民幣＋24億元人民幣×8%×交易投資期間÷365-轉讓方已累計獲得的微電子分紅-微電子已經宣佈但是未支付給轉讓方的分紅-轉讓方以 其他任何方式獲得的分配，即33.15億元人民幣。（2）微電子全部股東權益價值的評估價格為135.3億元，微電子24%股權的評估價格為32.47億元。而交易價以較高者為準。

國家集成電路產業投資基金的主要股東為國家財政部，持股36.47%，國開金融有限責任公司持股22.29%，中國煙草總公司持股11.14%；北京亦莊國際投資發展有限公司持股10.13%；中國移動通信集團持股5.06%。

國家集成電路產業投資基金自7月中底起，多次減持芯片企業，包括三安光電（滬：600703）、兆易創新（滬：603986），以及9月初的長電科技（滬：600584），長電科技其後股價轉弱。

國家集成電路產業投資基金同時亦是中芯 （00981） 的主要股東，上周五減持中芯約40億元。下一頁：中芯國際全日跌4% 主要股東加碼配股套現逾40億

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記者：譚志偉