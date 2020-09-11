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【美股收市】科技股轉弱 納指挫2% 道指倒跌405點

即市財經 04:11 2020/09/11

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美國失業救濟數字多於預期，以及共和黨控制的參議院未能通過新紓困法案，加上科技股反覆走軟，拖累美股回落，尾段跌幅擴大，蘋果（美︰AAPL）股價跌超過3%。

道指早段曾漲234點，惟升勢曇花一現，收報27534點，跌405點或1.5%；標指收報3339點，跌59點或1.8%；納指收報10919點，跌221點或2%。

特斯拉(Tesla)受惠基金增持，一度攀升8.9%，收市升幅縮窄至1.3%。亞馬遜跌2.9%；Facebook和Netflix分別挫2.1%、3.9%。

美國8月生產價格指數(PPI)按月升0.3%，較預測的0.2%大，按年計則跌0.2%，是5個月來最小跌幅。核心生產者物價指數（PPI）升0.6%，優於預期的升0.2%，或預示通脹數據升溫 ; 但昨同時出爐的首領失業救濟金人數，卻較預期多，錄得88.4萬人。
共和黨控制的美國國會參議院，周四就金額3000億美元的新紓困法案，展開程序性表決，結果在民主黨反對下，議案未能通過，亦不利投資氣氛。

美匯指數靠穩，報93.39，升0.15%。金價向好，紐約12月期金收報1964.3美元，升0.5%。

油價下挫，紐約10月期油收報37.3美元，跌1.97%；布蘭特期油收報40.06美元，跌1.79%。

責任編輯：柯志宏

美參院民主黨投票 否決共和黨新紓困法案

【美股焦點】Tesla獲ARK Invest基金趁低增持 股價漲6%

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蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 失業 美股 道瓊斯工業平均指數 布蘭特期油 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 PPI 通脹

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