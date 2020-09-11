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【價細筍盤】仲有「2字頭」私樓?元朗迷你戶268萬沽出 單位面積同車位差唔多

股樓投資 03:11 2020/09/11

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樓價持續高企，要成功「上車」愈來愈困難，數年前發展商為吸引一批上車客，面積僅百餘二百平方呎的納米盤興建愈多。但隨著市民換樓需求增加，近年發展商主力興建兩房或面積較大的單位。


現時二手市場，也可以找到迷你盤，其中元朗區可謂細價單位的集中地，位於元朗市中心的合益大廈，剛錄得一宗單位成交，樓價僅268萬元。

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業，了解按【下一頁


利嘉閣地產分行經理梁偉傑表示，該行新近促成元朗合益大廈中層K室的二手成交，單位實用面積約159方呎，一房間隔，望內街景。單位放盤約兩個星期，原業主開價280萬元，經議價後減價12萬元或約4.3%，最終以268萬元成功沽出，折合實用面積呎價約16,855元。據悉，原業主於2017年9月，以約198萬元購入上述單位，持貨3年，現轉手帳面獲利約70萬元，物業升值約35%。


梁偉傑補充，買家為投資客，有感單位收租回報率可觀因此入市。他表示，合益大廈可算是元朗區入場費最平的私樓，現時大廈現時有約5個單位放售，實用面積159平方呎的單位叫價由320萬元起；至於實用面積320平方呎的兩房單位，樓價由420萬元起。

【白居二入市】買家曾錯失上車機會 獲購買證後即擲254萬購長發邨單位，了解按【下一頁


合益大廈單位入場費夠低，不少投資者愛購入單位作收租用途，如上述實用面積159平方呎的一房單位，租金約8,000元水平，換言之租金回報達3.6厘，回報相當不錯。梁偉傑說：「除購入車位外，要於市場上找到低於300萬元的物業作投資用途基本上沒有選擇，現時元朗區私人屋苑如YOHO TOWN的車位價錢已達220萬元，以上合益大廈的單位樓價僅300餘萬元，因此不少投資者愛購入單位作收租用。


依照規劃署標準，本港私家車及的士泊車位長度及闊度標準為5米及2.5米，即是12.5米，換算後面積約135平方呎，因此，合益大廈的1房單位實用面積只有159平方呎，僅稍為大於一個車位，有意購入單位作自住的買家，擺放傢俱要花上一定心思。


位於元朗合財街33號的合益大廈，位於元朗市中心，物業為單幢樓設計，樓齡約35年，設有約120個單位，單位實用面積由159平方呎至約320平方呎。物業附近設有也頗多民生商店及食肆，也鄰近大型購物商場千色店，居民日常購物十分便利，由物業前往港鐵元朗站步程約9分鐘，交通也尚算方便。

【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價，了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 元朗區 合益大廈

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