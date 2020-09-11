【25年第一】香港蟬聯全球最自由經濟體　加國智庫憂港法治遭削弱、港府反駁

▲ 香港再度獲評為全球最自由的經濟體，惟負責調查的智庫憂評分將跌。

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發布《世界經濟自由度2020年度報告》把香港評為全球最自由經濟體。港府回應指，歡迎菲沙研究再度把香港評為全球最自由的經濟體。菲沙研究所自1996年開始發布報告以來，香港一直位列全球第一。在今次報告的5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位。

惟值得注意的是，報告特別提到相關評分是建基於2018年的數據。菲沙研究所指出，2019年及2020年期間中國政府對香港的干預，均會對香港的得分構成負面影響，尤其是在「法律制度和財產權」方面的評分。

憂未來法治削弱 港府︰偏頗不公

就香港法治可能被受削弱的懷疑，政府發言人表示：「法治是香港的重要核心價值，為社會大眾所珍視。政府和整個社會均一直堅決捍衛及維護法治。遺憾地，菲沙研究所竟以偏頗及建基於選擇性的評論和無理據的不公推測推論未來香港在這方面的評分將下降。」

政府回應指，對於報告提及訂立港區國安法以及相關執法行動，必須重申通過法律維護國家安全是國際慣例。每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，亦是職責所在。

政府發言人補充指：「自由市場原則一直是我們制定政策的重要考慮以及香港經濟的基石。我們會竭力鞏固香港固有的制度優勢，包括法治及司法獨立、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效的政府。這些優勢提供了一個穩定及有利環境讓企業蓬勃經營，及讓整體經濟持續繁榮發展。」

菲沙研究所自1996年起，每年均會發表世界經濟自由度報告。該報告主要透過五個範疇，包括「政府規模」、「法律制度和財產權」、「貨幣」、「國際貿易」及「監管」等，評估不同經濟體的自由度。

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編輯︰侯景成