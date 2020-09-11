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【新股IPO】濠江機電1408掛牌升1.86倍 每手賬面賺3720元

股樓投資 22:23 2020/09/11

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濠江機電（新上市編號：01408）可能是其中一隻令投資者大嘆「走寶」的新股，皆因該股今日掛牌，曾較招股價1元急升2.6倍至3.55元，隨後稍為回落，收市報2.86元，升1.86倍；成交3,767萬股，涉資1.02億元；以每手2,000股計，一手帳面賺3,720元。

濠江機電1408暗盤升85% 一手帳面賺1700元，想知詳情請按：下一頁

濠江機電是次上市共發售1.25億股，其中公開發售錄得8倍超購，一手中籤率逾30%，招股價介乎1至1.2元，終以下限定價，集資淨額約5,160萬元。集資所得主要用作撥付若干手頭項目與集團可能獲的特定招標項目的部分特定材料成本和前期開支、用於承接新項目時為發出履約保證撥資、擴充員工隊伍及購置額外建築機械設備。上市獨家保薦人創陞融資。

華住酒店1179來港第二上巿 入場費約18585元 9月22日掛牌，想知詳情請按：下一頁

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記者：張以正

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