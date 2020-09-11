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【新股IPO】樂享互動6988獲官媒力撐孖展熱爆 被喻「微信概念股」你抽唔抽？

股樓投資 08:27 2020/09/11

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樂享互動 （新上市編號：06988）首日招股已反應熱烈，首日已錄得借出逾750億元的孖展，相當於超額認購430倍，相信在餘下數天招股日子會依然火爆。

樂享互動6988今日起招股 入場費約3242元 引移卡為基石投資者，想知詳情請按：下一頁

到底樂享互動有幾巴閉？竟然連內地官媒《環球網》都為其搖旗納喊，撰文大讚為「中國版TTD」就可想而知，至於TTD（The Trade Desk）則為美國廣告科技營銷巨頭，於納斯達克交易所掛牌。

一看之下，原來又是跟騰訊（00700）有關係的，資料顯示，公司今年首季逾9成收入都是來自騰訊旗下的微信，故又被稱為「微信概念股」，難怪如果受歡迎。

【新股IPO】百勝中國9987首日掛牌收報390.2元 每手帳面蝕1090元，想知詳情請按：下一頁

當然還有其引入的4名基礎投資者，包括美國投資者Terren Peizer家族基金、阿布扎比資本集團（ADCG），各認購1000萬美元；嘉實基金認購500萬美元；移卡（9923）認購200萬美元；全部有來頭，難怪一登場已備受注目。

濠江機電1408暗盤升85% 一手帳面賺1700元，想知詳情請按：下一頁

講到這麼厲害，投資者最想知的當然是抽還是不抽好呢？綜合不同專家意見，均認為該股業務良好，且收入和盈利都有較高增長，屬於優質股類別，惟相信中籤率會較低；另一方面，由於近日科網股出現回吐，到底上市時表現會如何呢？暫時難作定論。

公司計劃發行5.437億股股份，其中10%約5,437萬股於本地公開發售，今日起至下周二（15日）招股，23日掛牌；招股價介乎2.14至3.21元，每手1,000股計，入場費3,242.35元；聯席保薦人為中信建投、招商證券及交銀國際。

樂享互動是次集資所得的60%將用於短視頻自媒體變現業務、19.8%用於加強公司的效果類自媒體營銷服務的能力、約10.2%撥付公司的國際性擴展及10%用於營運資金及一般企業用途。
 

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記者：張以正

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