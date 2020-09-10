陳啟宗：香港經濟已千瘡百孔　「東方之珠」的光芒現已差不多消逝

恒隆地產 （00101） 及恒隆集團 （00010） 主席陳啟宗認為，香港的經濟已千瘡百孔，要恢復不是一件易事，「東方之珠」的光芒現已差不多消逝。

「與香港其他購物商場業主一樣，恒隆的零售租賃業務遭受打擊，可能需要10年才能使租金回到2018年水平。」陳啟宗解釋，1997年亞洲金融風暴後，恒隆花了11年，直至2007年租金才回復到1996年的水平。

陳啟宗在恒隆集團主席報告中指，香港旅遊業受到嚴重打擊，貿易減少，房地產的運作又欠理想，香港的經濟狀況非常嚴峻，以往的四大支柱現已大不如前。「要是有新興產業能取代救不回或疲弱的產業，那麼我們可能仍會安然渡過，但本人認為這機會不大，希望本人看錯。」

「怎樣才能令香港再現光芒？就是靠北京幫助。」

陳啟宗稱，鑑於香港現時的狀況，而國際社會的整體環境又瀰漫敵對氣氛，這次別無選擇。「相信祖國仍然樂意相助，但彼此之間的基本尊重在任何關係裏都是必需的。」

陳啟宗：香港人必須從三方面改變自己

陳啟宗稱，香港人必須站出來，從至少三方面改變自己：第一，政治方面不要對抗北京，無論喜歡與否，香港都是中國的一部分，不喜歡的話可以離開。

第二，社會必須恢復足夠的凝聚力，西方那套「一人一票」的民主制度會產生對立，世界上沒有一個小城市能在這制度下保持成功，《基本法》所訂立的制度要好得多。

第三，整個香港社會必須儘可能糾正所有錯誤，例如修正教育制度，改善司法系統等。

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編輯：陳韻妍