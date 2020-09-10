【美股焦點】Tesla獲ARK Invest基金趁低增持 股價漲6%

▲ Tesla股價近日曾遭重挫，有基金於低位增持。

Tesla（美︰TSLA）拆股後連跌多日，主要受配股及不獲納入標指等消息拖累。然而，知名基金公司ARK Invest於周二（8日），趁低增持了Tesla股票。ARK Invest旗下多隻技股ETF，如ARK Innovation ETF（美︰ARKK）等，深受美股投資者歡迎。Tesla股價暫升6%，報388.12美元。

據Joshua Tree Analytics數據顯示，ARK Invest下三隻基金在周二增持了Tesla。ARK Invest創始人Cathie Wood向來是Tesla的支持者，並且一直維持對特斯拉的最樂觀長期目標價。

Ark Invest早在2020年初曾給予Tesla在2024年7000美元的目標價，對應市值1.3萬億美元。

ARK Invest也是極少數能考慮到特斯拉在自動駕駛、全自動駕駛套件，及馬斯克（Elon Musk）計劃推出的共享出行服務（Robotaxi network）等方面潛力的投資公司。該基金公司相信，這些關鍵的創新能使Tesla成為市場上最重要的公司之一。

值得注意的是，Tesla的最大外部股東、在股價暴跌前減持的基金公司Baillie Gifford亦曾表示，長遠仍看好Tesla的表現，假如Tesla股價大幅回調，會再考慮增持。

相關文章︰【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持 股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看