【跟奶奶學烹飪@iM網欄】優雅完成 營養醒胃 蕃茄三文魚頭豆腐湯

悠媽知道好多朋友好怕處理魚，想喝魚湯又不知怎樣動手，怕腥又怕要洗魚煎魚。今天悠媽分享三文魚頭湯，相信我！易買又易處理，而且不怕有細骨，營養極豐富，不容錯過呀！

日本料理中除了麵豉蜆湯，偶爾也會喝到三文魚頭湯，其實於家中處理魚頭一點都不難，魚鱗又不多，煮起來可保持優雅。有朋友覺得煲三文魚很腥，其實清洗乾淨，去清魚鰓及血漿，煎的時候加幾片薑即可解決腥味。

油份是很多人都關注的，很多人覺得三文魚很多油，其實三文魚油是非常優質的油份。

食物安全中心指出:

* 魚含有多種人體所需的營養素，如奧米加-3脂肪酸和優質蛋白質等。油脂較多的魚類（例如三文魚和黃花魚）含豐富的奧米加-3脂肪酸。

* 奧米加-3脂肪酸有助預防冠心病及中風，而且有利於胎兒生長和腦神經發育。

蕃茄薯仔三文魚頭豆腐湯

材料:

三文魚頭 1個

三文魚尾 1塊

蕃茄 2個

薯仔 1個

豆腐 1磚

薑 4片

煮法:

1. 將三文魚頭及魚尾去鰓、去清血漿

2. 蕃茄洗淨、薯仔去皮切件

3. 先用鹽及胡椒粉輕醃三文魚

4. 熱鑊下油加入薑片，將三文魚兩面煎香至金黃色

5. 煲一煲滾水，倒入煎至金黃的魚中

6. 用大火，加入蕃茄薯仔，滾20分鐘

7. 再轉中火，加入豆腐件滾10分鐘即成

可以最後加一點麵豉醬，即時可成為日系料理，配個偽日式碗，加個茶碗蒸、燒(煎)鯖魚、珍珠米飯，感覺很滿足。

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