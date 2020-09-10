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【餐飲寒冬】餐飲股皇璽獲放債人牌照　擬轉做放數

即市財經 22:50 2020/09/10

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皇璽餐飲集團表示，已透過其全資附屬公司皇璽資本在香港獲取放債人牌照。

經營「度小月」及「翰林茶館/棧」的皇璽餐飲集團 （08300） 表示，已透過其全資附屬公司皇璽資本根據放債人條例在香港獲取放債人牌照，有效期為12個月，直至2021年9月10日。皇璽指，皇璽資本可能會進行放債業務以擴大其收入來源。

皇璽表示，鑑於疫情的發展仍不確定，集團希望物色及探索其他商機以實現穩定回報。集團將採取保守及審慎的業務策略，現有業務將繼續為集團的核心業務，而新業務－放債業務將由集團的內部資源提供資金。

董事會認為，開展新業務可多元化集團的業務範圍，以擴大收益基礎，預期新業務將帶來良機，並帶來最大的未來貢獻，符合集團及股東的整體利益。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 疫情 餐飲 皇璽餐飲集團（08300）

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