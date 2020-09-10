  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 23:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【首家大行】瑞銀財管：建議私人客以可持續投資為投資首選

即市財經 22:26 2020/09/10

分享：

瑞銀財管目前管理的核心可持續投資資資產規模約4880億美元(相當於3.8萬億港元)

可持續投資（sustainable investing）愈來愈受投資界注視，大行瑞銀旗下財富管理部門更宣布，將向有意投資環球市場的私人客戶，建議以可持續投資作為投資首選，為首家建議把可持續投資視為投資首選的大行。瑞銀更形容，該行深信若組合內全數配置均符合可持續投資概念，將能錄得與傳統投資組合相似甚至更高的回報。

按瑞銀財管提供的數據，全數（100%）配置均符合可持續投資概念的投資組合今年回報不低，以該行全權委託投資服務的100%可持續性跨資產投資組合（均衡策略）為例，由3月起反彈至7月計，升幅大約有26%。

瑞銀財管目前管理的核心可持續投資資資產規模約4880億美元（相當於3.8萬億港元），而截至7月，採用該行100%可持續性跨資產投資組合的全權委託投資服務的客戶數量亦較去年底增長50%，令相關全權委託投資服務的管理規模增至超過130億美元 （相當於超過1000億港元）。

瑞銀財富管理聯席總裁Iqbal Khan認為，轉投可持續投資產品及服務的趨勢才「剛剛開始」，更深信可持續投資將屬未來數十年「最令人振奮、最持久」的機遇之一。

另外，瑞銀財管近來亦與巴塞爾藝術展推出《新冠疫情對藝廊行業的影響》調查報告，發現美國、英國及香港的藝術品消費額較高，約92%收藏家在今年內曾購入藝術品，其中香港收藏家中，更有約8%收藏家花費了超過100萬美元。

【晶片股】台積電8月收入創新高 受惠華為囤貨利好

【美股分析】美股股災重臨？淡倉累積人氣未及3月

【港元定存】9.8厘定存快閃暫停　WeLab Bank CEO：低估了客戶反應

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：莫亦熙

美股 香港股票 可持續投資 瑞銀 債券 股票 文娛藝術 Iqbal Khan 財富及資產管理

上一篇文章

【恒指夜期】道指反覆　恒指夜期升147點（不斷更新）

下一篇文章

【內房數據】綠地香港上月合約銷售按年跌35% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動孖展火熱　首日暫錄752億　超購逾430倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　首日暫錄752億　超購逾430倍（不斷更新）
【美股市況】道指升140點 納指漲1.3% 歐央行上調GDP預測（不斷更新）
【美股市況】道指升140點 納指漲1.3% 歐央行上調GDP預測（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）