【可持續投資】瑞銀財管：建議私人客以可持續投資為首選

▲ 瑞銀財管目前管理的核心可持續投資資資產規模約4880億美元(相當於3.8萬億港元)

可持續投資（sustainable investing）愈來愈受投資界注視，大行瑞銀旗下財富管理部門更宣布，將向有意投資環球市場的私人客戶，建議以可持續投資作為投資首選，為首家建議把可持續投資視為投資首選的大行。瑞銀更形容，該行深信若組合內全數配置均符合可持續投資概念，將能錄得與傳統投資組合相似甚至更高的回報。

按瑞銀財管提供的數據，全數（100%）配置均符合可持續投資概念的投資組合今年回報不低，以該行全權委託投資服務的100%可持續性跨資產投資組合（均衡策略）為例，由3月起反彈至7月計，升幅大約有26%。

瑞銀財管目前管理的核心可持續投資資資產規模約4880億美元（相當於3.8萬億港元），而截至7月，採用該行100%可持續性跨資產投資組合的全權委託投資服務的客戶數量亦較去年底增長50%，令相關全權委託投資服務的管理規模增至超過130億美元 （相當於超過1000億港元）。

瑞銀財富管理聯席總裁Iqbal Khan認為，轉投可持續投資產品及服務的趨勢才「剛剛開始」，更深信可持續投資將屬未來數十年「最令人振奮、最持久」的機遇之一。

另外，瑞銀財管近來亦與巴塞爾藝術展推出《新冠疫情對藝廊行業的影響》調查報告，發現美國、英國及香港的藝術品消費額較高，約92%收藏家在今年內曾購入藝術品，其中香港收藏家中，更有約8%收藏家花費了超過100萬美元。

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編輯：莫亦熙