【餓「新」嘗啖＠iM網】品嚐美味西餐 當霸氣的松露遇到可愛的大熊

非常喜歡松露，喜歡它的濃烈霸氣難以言喻的複雜味道，也喜歡它「不符實」的名字，明明就是真菌，不叫菇不叫菌不叫茸，卻起了個那麼個弱不禁風的名字：松露。傳說，它還是閃電的女兒呢，總之就是令人摸不著頭腦！它生得其貎不揚，偏偏早在古希腊已令羅馬人著迷，在歐洲被視為珍稀食材，與魚子醬、鵝肝并列為「世界三大珍餚」。誰說人不可貎相，物不可看名？理性和感覺，有時候盡是例外。

▲ 可愛的小熊陪進餐。

約了友人吃午飯，她提議去松露屋，一聽就想去試。以為這是家松露專門店，卻原來是家頗為骨子的西餐廳。站在門口聞不到松露的香氣，先被一店可愛的熊啤啤召喚了。一隻隻可愛的大熊默默地獨坐餐桌一隅，一副大模廝樣準備陪你進餐的格局，還都帶著口罩，太逗人了。

打開餐牌，單是午市套餐就有八、九種選擇，未挑先滿意，有種以客為尊的誠意。我想吃雞，朋友想吃魚，店員推介我們西班牙豬鞍，結果，三樣全要。話明松露屋，又怎能不試試他們的招牌松露飯？

先說焗法國春雞，果真是妙齡春雞呀，體積只比頂鴿皇大了一點點，雞皮非常薄，看得出沒有多餘的脂肪，健美！雞肉很嫩，一切就開，表面香脆彈牙，內裏鮮嫩，配以松露醬，更加好吃，滲出的湯汁落在配菜上，滋潤了蔬菜的同時，還減少雞肉的油膩，可口清爽，絕配。

▲ 焗法國春雞，皮脆肉嫩。

比目魚不過不失，也夠嫩滑，由於加了檸檬汁，帶股清新的味道。倒是慢煮西班牙豬鞍有驚喜。所謂慢煮，就是以科學化的研究，找出每種食材承受熱度的極限，從而計出用多高溫度、多長時間將食材在恒溫熱水中煮熟，避免食材本身的水份流失。在這講求速度的世代，慢煮無疑是背道而馳，但也是當今大廚們對食品完美的追求。這豬鞍看起來沒甚特別，但勝在厚切，份量十足，切開肉質比想象中還要嫩，沒有附帶多餘的油脂，但本身的肉汁充分，肉質彈牙香口，一點也不覺得太乾。

▲ 比目魚味道清新，賣相不俗。

▲ 慢煮西班牙豬鞍，快意享受。

未了一鍋熱騰騰的松露飯珊珊來遲，老實說，沒有滿室的香氣，但也聞到濃濃的松露霸氣，粒粒分明，入口味濃，香氣在口腔中蔓延，那種滿足感，很難形容。

▲ 松露飯粒粒分明，入口香味濃郁，很是滿足。

作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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