恒隆陳啟宗︰恒隆是「熊市股」 股價通常逆周期向好

▲ 恒隆陳啟宗表示，集團是「熊市股」，今次也有可能逆市跑贏。

恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗表示，集團正面臨三大威脅，新冠肺炎疫情、香港社會動盪及中美關係惡化。他直言︰「要面對其一已夠困難，更何況三者同時發生」，更稱逾40年來「從未見過如此混亂的時期」。

陳啟宗在中期業績報告中表示，根據過去30年來的記錄，恒隆屬於「熊市股」，通常表現都是逆周期的。他指出︰「市場興旺時，我們的股價表現往往落後大市，但熊市則經常表現出色。」他又稱，今次恒隆同樣有可能取得亮麗表現。

惟他亦重申，管理層不是為了股價而工作，而是為了經營業務。他又稱︰「我們不大關心股價。」不過，陳啟宗作為主要股東的代表，強調其家族會長期持有。

港租金水平難重回2年前

針對上半年疫情，集團亦需要向零售租戶提供租金寬免，視乎個別情況評估減租幅度。他指出，內地人在香港搶購奢侈品的好景不再，可能要10年才能令租金回到2018年水平。另方面，疫情下內地人外遊受限，只能在內地購買奢侈品，令集團內地業務受惠。

雖然內地各購物商場流量比去年同月低，但租戶的奢侈品銷售額已帶頭猛增，其他商品的銷售額復甦則仍然落後。

恒隆集團此前進取投資內地，並集中高端購物商場，現時形勢對集團最有利。他又相信，隨着疫情過去，最終所有零售物業客流量都會回復到正常水平。

香港業務方面，他還表示，今年餘下時間可能要提供更多租金寬減，對收入和純利都有長期影響，可以做的有限。惟相信未來2至3年可從兩個發展項目獲利，包括牛頭角一個住宅項目及港島東寫字樓。

對於中美關係持續惡化，陳啟宗稱最近有跡象顯示美國可能把資金流也武器化，並形容這為「核武級」的選項，因美國經濟很大程度倚仗美元作為世界最重要的國際儲備貨幣，一旦發生美元信心動搖，人人都受苦，美國尤甚。

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編輯︰侯景成