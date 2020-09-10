【網民熱話】愛情VS麵包 男友沒車沒樓 應否繼續交往？

愛情與麵包有時候真的不可兼得，不少女士都希望另一半有一定事業基礎，以及經濟能力，才是個可以依靠的好對象。有網民於討論區發起提問，指男朋友沒車又沒有樓，問網友意見應否繼續與現時的男朋友一起。

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不少網友提出，指為何一定要男方有車有樓，如果女方自己有本事，自己有車有樓也可以，更指應該與現時男朋友分手，不要阻礙別人前途，更有人反問，究竟樓主喜歡男朋友本人還是他擁有的物質生活。

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此外，有網友指出不明白為何如此私人的問題都要於討論區發問，質疑樓主究竟有沒有基本的反思能力，令人更懷疑她沒有自立能力，因此想找個事業有成的男朋友「包養」。

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責任編輯：翁嘉陽