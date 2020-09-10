【上車盤】大澳居屋拍賣「爭崩頭」　250萬即上車

香港樓價高價，雖然疫情肆虐，加上經濟前景未明，惟樓價未有因此大跌。為了買筍盤，部分人更轉到拍賣行尋寶，希望執到筍盤，惟若是新手的話，其實有不少地方要留意。

環亞日前舉行拍賣會，推拍多項物業。其中，大澳居屋龍軒苑C座低層4室，實用面積418平方呎，以215萬元（自由市場價）開拍，終以250萬元拍出，較開價高約16%，實用呎價5,981元。雖然成交價及呎價，均創屋苑新高，惟樓價僅250萬元。

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值得留意的是，龍軒苑成交向來不多，近期一宗成交同樣來自上述拍賣行。資料顯示，龍軒苑D座低層8室，實用面積424平方呎，以195萬元（自由市場價）開拍，終搶高52萬元，以247萬元易手，呎價只約5,825元。

若打算在拍賣行尋寶，平日要多留意環亞、黃開基、忠誠及世紀21等網站，查閱即將拍賣的物業資料。其後便要為物業查冊，了解物業有沒有產權問題，是否無契或缺契，皆因這影響銀行按揭。此外，亦要向銀行查閱物業最新估價，了解市價水平。

資料顯示，龍軒苑位於大澳道80號，於1999年入伙，共建4座住宅大樓，提供179個單位。

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