【美股分析】資金轉出三類股 板塊輪動科技股有排磨?

美股上周四（3日）起大跌，以科技股為主的納斯達克指數，更是三大指數中跌幅最大的指數，在短短三日間跌逾一成，直至周三（9日）才略見反彈。對於科技股為何「無徵兆」下跌，市場暫時未有共識，有指幕後黑手乃軟銀掃入40億美元的期權及正股，亦有指是金融市場與實體經濟脫節甚久所致，更有人歸究於央行在第三季起突然暫停放水。

科技股大跌竟然係件好事...【下一頁】

究竟美科技股「真正死因」是甚麼？實在是無所得知，但今輪的跌勢卻有機會令美股由增長股主導，輪動至價值股。觀乎上周四至本周二（8日）的ETF資金流走勢，錄得最多資金流入的十大ETF中，價值型ETF錄得明顯資金流入，iShare Russell 1000 value ETF（IWD）在三個交易間流入3.16億美元，位列第八位。

3/9-8/9美股ETF資金流

代號 ETF 淨流入 SPY SPDR S&P 500 ETF 47.5億美元 QQQ Invesco QQQ Trust 16.5億美元 TQQQ ProShares UltraPro QQQ 9.77億美元 VTI Vanguard Total Stock Market ETF 5.07億美元 XLP Consumer Staple Select Sector SPDR Fund 4.63億美元 VXUS Vanguard Total International Stock ETF 4.11億美元 BND Vanguard Total Bond Market ETF 3.98億美元 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 3.16億美元 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 2.95億美元 XLI Industrial Select Sector SPDR Fund 2.85億美元

同時，過去四個月大受追捧的非必需消費品、科技以及增長股，卻出現拋售潮。兩隻最大規模的行業ETF：Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund（XLY）以及Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）分別錄得7.17億美元及6.89億美元的資金淨流出，為錄得最多資金流走的兩大ETF，而追蹤科網股的iShares Expanded Tech-software Sector ETF（IGV）也錄得2.56億美元的資金淨流出。

另外，追蹤增長股的iShares Russell 1000 Growth ETF（IWF）及Vanguard Growth ETF（VUG）也分別錄得3.2億美元及2.4億美元的資金淨流出，名列「資金流出榜」的第五和第十位。

3/9-8/9美股ETF資金流

代號 ETF 淨流出 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 7.17億美元 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 6.89億美元 HYG iShares iBoxx USD High Yield Coporate Bond ETF 6.17億美元 XLK Technology Select Sector SPDR Fund 4.78億美元 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF 3.2億美元 IWM iShare Russell 2000 ETF 3.09億美元 SLV iShares Silver Trust 2.85億美元 IWB iShares Russell 1000 ETF 2.77億美元 IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 2.56億美元 VUG Vanguard Growth ETF 2.41億美元

面對有可能出現的板塊輪動，科技、非必需消費品、以及增長股未來的走勢可能未必如以往般一帆風順。但長遠而言，低息、資金泛濫的基本面仍未改變，收益率（Earning Yield, E/P）或股息率較高的股票仍然值錢。與其短期內炒炒賣賣，倒不如趁此機會，分注買入高增長的股票。