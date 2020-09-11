【美股分析】資金轉出三類股 板塊輪動科技股有排磨?

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《時代雜誌》封面列新冠死亡總數 形容領導人「美國式失敗」
美股上周四（3日）起大跌，以科技股為主的納斯達克指數，更是三大指數中跌幅最大的指數，在短短三日間跌逾一成，直至周三（9日）才略見反彈。對於科技股為何「無徵兆」下跌，市場暫時未有共識，有指幕後黑手乃軟銀掃入40億美元的期權及正股，亦有指是金融市場與實體經濟脫節甚久所致，更有人歸究於央行在第三季起突然暫停放水。
究竟美科技股「真正死因」是甚麼？實在是無所得知，但今輪的跌勢卻有機會令美股由增長股主導，輪動至價值股。觀乎上周四至本周二（8日）的ETF資金流走勢，錄得最多資金流入的十大ETF中，價值型ETF錄得明顯資金流入，iShare Russell 1000 value ETF（IWD）在三個交易間流入3.16億美元，位列第八位。
3/9-8/9美股ETF資金流
|代號
|ETF
|淨流入
|SPY
|SPDR S&P 500 ETF
|47.5億美元
|QQQ
|Invesco QQQ Trust
|16.5億美元
|TQQQ
|ProShares UltraPro QQQ
|9.77億美元
|VTI
|Vanguard Total Stock Market ETF
|5.07億美元
|XLP
|Consumer Staple Select Sector SPDR Fund
|4.63億美元
|VXUS
|Vanguard Total International Stock ETF
|4.11億美元
|BND
|Vanguard Total Bond Market ETF
|3.98億美元
|IWD
|iShares Russell 1000 Value ETF
|3.16億美元
|IEFA
|iShares Core MSCI EAFE ETF
|2.95億美元
|XLI
|Industrial Select Sector SPDR Fund
|2.85億美元
同時，過去四個月大受追捧的非必需消費品、科技以及增長股，卻出現拋售潮。兩隻最大規模的行業ETF：Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund（XLY）以及Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）分別錄得7.17億美元及6.89億美元的資金淨流出，為錄得最多資金流走的兩大ETF，而追蹤科網股的iShares Expanded Tech-software Sector ETF（IGV）也錄得2.56億美元的資金淨流出。
另外，追蹤增長股的iShares Russell 1000 Growth ETF（IWF）及Vanguard Growth ETF（VUG）也分別錄得3.2億美元及2.4億美元的資金淨流出，名列「資金流出榜」的第五和第十位。
3/9-8/9美股ETF資金流
|代號
|ETF
|淨流出
|XLY
|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
|7.17億美元
|TLT
|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
|6.89億美元
|HYG
|iShares iBoxx USD High Yield Coporate Bond ETF
|6.17億美元
|XLK
|Technology Select Sector SPDR Fund
|4.78億美元
|IWF
|iShares Russell 1000 Growth ETF
|3.2億美元
|IWM
|iShare Russell 2000 ETF
|3.09億美元
|SLV
|iShares Silver Trust
|2.85億美元
|IWB
|iShares Russell 1000 ETF
|2.77億美元
|IGV
|iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
|2.56億美元
|VUG
|Vanguard Growth ETF
|2.41億美元
面對有可能出現的板塊輪動，科技、非必需消費品、以及增長股未來的走勢可能未必如以往般一帆風順。但長遠而言，低息、資金泛濫的基本面仍未改變，收益率（Earning Yield, E/P）或股息率較高的股票仍然值錢。與其短期內炒炒賣賣，倒不如趁此機會，分注買入高增長的股票。
撰文 : 林展鋒