  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 22:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為新品】強攻智能穿戴市場　華為Watch GT2 Pro、Watch Fit登場

科技 21:40 2020/09/10

分享：

華為今（10日）宣布推出智能手錶Watch GT2系列第三款產品Watch GT2 Pro。（華為發布會截圖）

據IDC的數據顯示，今年第二季華為穿戴設備出貨量已超越小米、蘋果，坐擁中國市場冠軍位置。華為把握時機，今（10日）宣布推出智能手錶Watch GT2系列第三款產品Watch GT2 Pro。

>>>【華為新品】華為降噪無線耳機登場　售1720港元起

>>>【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0

全新的Watch GT2 Pro首次加入無線充電功能，更有標準款與運動款兩種選擇。Watch GT2 Pro依然採用圓形錶盤，搭載OLED面板。外殼採用陶瓷與鈦金屬材質，支援藍牙5.1連接，搭載32MB RAM和4GB存儲，無需智能手機即可存儲音樂，並在無線耳機上播放。

全新的Watch GT2 Pro首次加入無線充電功能。（華為發布會截圖）

有標準款與運動款兩種選擇。（華為發布會截圖）

與手機連接方面，Watch GT2 Pro新增「One Hop 錶面」功能，即用手機一碰就能把圖片傳送到手錶上當錶面。售價方面，運動款售329歐元（約3004港元）；標準款則售349歐元（約3216港元），預計9月正式上市。 

Watch GT2 Pro新增「One Hop 錶面」功能，即用手機一碰就能把圖片傳送到手錶上當錶面。（華為發布會截圖）

與此同時，華為宣布針對運動愛好者市場，推出超輕盈Watch Fit智能運動手錶Watch Fit。Watch Fit具備AMOLED方形2.5D微曲面顯示屏，並有三種配色和四款矽膠錶帶選擇。而Watch Fit重量僅34克，相當適合野外活動。

華為宣布針對運動愛好者市場，推出超輕盈Watch Fit智能運動手錶Watch Fit。（華為發布會截圖）

功能方面，Watch Fit支援天氣、心率、氧飽和度、生理期、步數、睡眠等數據檢測和提醒，同時具有私人健身教練功能。而電池續航，若用家中度使用，Watch Fit可支援長達10天的電力，若重度使用則僅有7天電力。Watch Fit售價169歐元（約1557港元），預計本月內正式開賣。

Watch Fit重量僅34克，相當適合野外活動。（華為發布會截圖）

想知更多華為開發者大會2020內容？了解請按【下一頁

記者：曾曉汶

相關文章

【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0
今日
【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
今日
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
2020/09/09
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局
2020/09/09
【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局
運動 中國市場 4G 藍牙 健身 中國 華為 小米 耳機 無線充電

下一篇文章

【透明電話】三星透明屏幕專利曝光　全透明手機極具未來感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【技術突破】32億像素鏡頭面世　24公里外一個高爾夫球都看到？
【技術突破】32億像素鏡頭面世　24公里外一個高爾夫球都看到？
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬
【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬
【新品預售】三星Galaxy Z Fold 2　港售$16,998
【新品預售】三星Galaxy Z Fold 2　港售$16,998