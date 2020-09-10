【華為新品】強攻智能穿戴市場　華為Watch GT2 Pro、Watch Fit登場

▲ 華為今（10日）宣布推出智能手錶Watch GT2系列第三款產品Watch GT2 Pro。（華為發布會截圖）

據IDC的數據顯示，今年第二季華為穿戴設備出貨量已超越小米、蘋果，坐擁中國市場冠軍位置。華為把握時機，今（10日）宣布推出智能手錶Watch GT2系列第三款產品Watch GT2 Pro。

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全新的Watch GT2 Pro首次加入無線充電功能，更有標準款與運動款兩種選擇。Watch GT2 Pro依然採用圓形錶盤，搭載OLED面板。外殼採用陶瓷與鈦金屬材質，支援藍牙5.1連接，搭載32MB RAM和4GB存儲，無需智能手機即可存儲音樂，並在無線耳機上播放。

▲ 全新的Watch GT2 Pro首次加入無線充電功能。（華為發布會截圖）

▲ 有標準款與運動款兩種選擇。（華為發布會截圖）

與手機連接方面，Watch GT2 Pro新增「One Hop 錶面」功能，即用手機一碰就能把圖片傳送到手錶上當錶面。售價方面，運動款售329歐元（約3004港元）；標準款則售349歐元（約3216港元），預計9月正式上市。

▲ Watch GT2 Pro新增「One Hop 錶面」功能，即用手機一碰就能把圖片傳送到手錶上當錶面。（華為發布會截圖）

與此同時，華為宣布針對運動愛好者市場，推出超輕盈Watch Fit智能運動手錶Watch Fit。Watch Fit具備AMOLED方形2.5D微曲面顯示屏，並有三種配色和四款矽膠錶帶選擇。而Watch Fit重量僅34克，相當適合野外活動。

▲ 華為宣布針對運動愛好者市場，推出超輕盈Watch Fit智能運動手錶Watch Fit。（華為發布會截圖）

功能方面，Watch Fit支援天氣、心率、氧飽和度、生理期、步數、睡眠等數據檢測和提醒，同時具有私人健身教練功能。而電池續航，若用家中度使用，Watch Fit可支援長達10天的電力，若重度使用則僅有7天電力。Watch Fit售價169歐元（約1557港元），預計本月內正式開賣。

▲ Watch Fit重量僅34克，相當適合野外活動。（華為發布會截圖）

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記者：曾曉汶