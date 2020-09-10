【港元定存】9.8厘定存快閃暫停　WeLab Bank CEO：低估了客戶反應

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）日前因「GoSave 飄移定期存款」反應過於熱烈，導致手機App一度未能登入。WeLab Bank行政總裁謝學海向用戶發電郵表示，對於部分用戶未能順利登入WeLab Bank App感到非常抱歉，該行絕對責無旁貸，又指已作出相應措施避免同樣的事件發生，包括優化後端流程及升級雲端架構設計。有關「GoSave飄移定期存款」推廣活動將再另行通知。

謝學海稱，自己亦是WeLab Bank 的客戶， 對WeLab bank的客戶體驗有相當的要求。他指，「GoSave飄移定期存款」推廣活動的原意，是希望用有趣創新的方式，令更多人能夠體驗到虛擬銀行的方便和好處，推出前該行亦進行多次壓力測試， 確保系統的穩定性。但WeLab Bank確實低估了客戶對活動的熱烈反應，高峰時段的登入人流比起平日激增 ，令系統超出負荷。

謝學海指，為避免同樣的事件發生，WeLab Bank將優化後端流程， 用更高的基線再做壓力測試，同時已經升級部分雲端架構的設計，並增加平台的容量及運算力。另外，WeLab Bank加強系統對於大量客戶登入時處理安排，對於昨天該時段曾經嘗試登入app的客戶，正在翻查其的登入記錄，並作出安排。他在電郵中再三向客戶致歉。

WeLab Bank周三（9日）推出9.8厘高息定期存款，為期22日。惟反應太熱烈，當日部分用戶於大約下午1時至2時35分， 未能順利登入WeLab Bank App。經技術技術團隊搶救後，系統於下午2時35分回復正常運作。

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編輯：袁諾曦