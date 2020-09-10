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【航空告急】星航獲政府救亡後削4300職位　佔總員工兩成

即市財經 21:29 2020/09/10

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新加坡航空公司難敵疫情，宣布削減4300個職位。

新加坡航空公司最終不敵疫情宣布旗下3家航空公司，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir），將合共削減4300個職位。惟除了今年3月時已經開始暫停招募、提前退休及自願離職之外，預計最終受影響的海內外員工預計為2400人。

新加坡航空公司發聲明指，受疫情影響，全球航空復甦之路漫長且艱難，未來充滿不確定，公司被迫做出該決定。承諾會與工會密切合作，降低裁員決策對公司員工的影響。

公司預計2020/21財年前，其航運仍不足50%水平，根據業界組織預測，料2024年才能恢復至疫情前水平。公司計劃，未來將縮減機隊及航綫。

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編輯：陳華

經濟 裁員 新加坡航空 航空業 新加坡
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