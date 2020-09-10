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【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

即市財經 21:42 2020/09/10

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Nikola遭沽空機構狙擊，股價暴跌一成。

新能源車股今年來表現強勁，電動車公司Tesla（美︰TSLA）更成為全球市值最大車企。然而，有「貨車界Tesla」之稱、深受市場投資者追捧，早前更獲通用汽車（美︰GM）入股的新能源車公司Nikola（美︰NKLA）遭沽空機構狙擊，其股價大跌逾10%，報38.01美元。

沽空機構Hindenburg Research最新報告指，Nikola創始人兼主席Trevor Milton靠多年的謊言組織出「複雜的欺詐行為」。報告稱，已經收集了廣泛的證據，包括電話紀錄、短信、私人電子郵件和照片，證明Milton虛假陳述。”

Hindenburg Research指，Nikola通過有關該公司的技術（包括其氫燃料技術）的虛假宣傳，誤導了合作夥伴，而這種技術從未存在。「我們從未在上市公司看到過如此高的欺騙水平，尤其是在這種規模的情況下。」

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編輯︰侯景成

 

 

美股 汽車 Nikola（美：NKLA） Tesla 新能源

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