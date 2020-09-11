【航空業自救】星宇及長榮航空辦賞月專機　中秋最接近月球吸客

▲ 台灣星宇航空將於10月1至2日，推出「星宇追月號」飛行體驗，以中秋「最接近月球」為賣點。(星宇航空網站圖片)

疫情下航空業為了自救，中秋節已成為各航空公司的節慶商機。台灣星宇航空將於10月1至2日，推出「星宇追月號」飛行體驗，以中秋「最接近月球」為賣點。長榮航空亦加入中秋包機戰局，規劃高雄起飛的中秋賞月專機。

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星宇航空表示，每日有3班中秋包機，2日共6班，航班的售價、售票方式、航線等將於本月公布。公司相信，這是最近距離賞月，以往沒有疫情的時候不可能有賞月專機，預計將滿足近千名旅客追月夢想，料將引起搶購潮。

長榮航空將於10月1至4日推出中秋賞月專機，更接連推出雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等節慶專機。經濟艙售價為5,888元新台幣(約1,472港元)，商務艙售價為7,888元新台幣(約1,972港元)。此外，賞月專機的旅客只要姓名中有「嫦娥」，即可獲贈波音787-10飛機模型乙架；雙十專機只要是10月10日出生的旅客，將可獲贈Hello Kitty彩繪機模型乙架。

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責任編輯：朱悅瀅