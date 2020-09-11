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【Netflix】Netflix未能進入中國　CEO：亞洲市場都有很多機會

商業 08:00 2020/09/11

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串流平台Netflix的訂閱人數持續增加。

串流平台Netflix的訂閱人數持續增加，從2014年在超過40個以上的國家播放後，截至目前已達到190個國家播放，惟該些國家中並不包括中國在內。據外媒報道，該平台行政總裁Reed Hastings在節目中表示，兩年前計劃進入中國卻被其政府拒絕後，未有再花時間在中國市場上。

他續指，亞洲其他地區仍有很多機會，故暫專注於其他市場，例如：印度、南韓、日本、印尼，乃至於整個歐洲及拉丁美洲的潛力仍大。

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小：中國串流平台競爭大　Netflix：中美關係僵持感遺憾

然而，Netflix不能落戶中國並非無跡可尋。該平台除了提供自製的電影及電視劇集外，還有其他經典、海外或中國製作的電影及電視劇集，定位與中國現有的不少串流平台相似，包括「優酷」、「愛奇藝」等，競爭甚激烈。

不過，中美角力持續並瞄準科技公司抖音為目標，激化衝突令局勢更緊張。他對於兩國僵持關係感到遺憾，惟他重申，Netflix是一間娛樂公司而非科技公司，掌握的技術只為應用和服務，並提供娛樂給大眾。

責任編輯：馬意文

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