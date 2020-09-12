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【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元

名人薈萃 10:32 2020/09/12

分享：

小藝人早前搬屋，新居是比較有年紀的樓房，屋內裝修基本也新淨，唯獨地板是超過30年的舊式木地板。小藝人想盡量減低裝修費用，不想重新鋪設地板，但現有地板顏色又確實不太喜歡。問問google 大神後，發現現時有一些可以自行安裝的卡扣地板，除了容易安裝，（像小藝人完全裝修外行人的「偽煮婦」也能安裝得到），款式亦都十分之多。

最後，經過小藝人不斷爬文後，就在淘寶選購了一款有多種認證的卡扣彷木紋地板。這款卡扣地板特色，是無需要在地板底部塗膠水，直接鋪於原來地板上即可。適合家中有小孩，老人及寵物的家庭。

整個施工過程由小藝人及萬能爸爸操力，整個施工過程約5天。過程雖然辛苦，但最後也順利完成，睇住間屋一日一日變到心目中喜歡的模樣，真是有滿滿的成功感。

所需工具：

鎅刀

切割機（鴨寮街有售）

手套

護膝（好重要，真係脆到膝頭瘀晒）

皺紋膠紙

注意事項：

淘寶選購地板時，可叫賣家寄一小片樣板，先看實物，選好色才下單。另外，如果於原有地板上再鋪新地板，便要留意地板的厚度會否影響屋企所有門的開關，因為地板太厚可能會影響門的開關。

施工前，可以先花點時間，計劃地板鋪設的方向，這樣或可節省得多用料。

至於如何操作鋪設卡扣地板，小藝人買地板的淘寶店有提供視頻。另外，網絡上也有不少人拍的教學短片可供參考。

 

作者_小藝人簡介：

兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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撰文 : 小藝人

欄名 : 藝媽媽日誌

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