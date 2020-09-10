  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 21:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港製造】農夫不再怕天氣？　漁護署研方法增加業界淡季收入

商業 20:50 2020/09/10

分享：

漁護署與全環控水耕研發中心今日（10日）公布，利用環控水耕技術栽培出非時令的冬季蔬果品種。

新冠肺炎疫情下愈來愈多港人選擇在家煮食，對於蔬果肉食等需求持續增加。漁農自然護理署（漁護署）與蔬菜統營處早於2013年合作，設立全環控水耕研發中心，透過研究及示範有關的先進技術和設備，供種植蔬果的業界及其他有興趣的投資者參考。同時，為市場有更多選擇，進行研發工作，包括挑選及測試新品種，擴闊本地水耕蔬菜生產的種類。

漁護署與全環控水耕研發中心今日（10日）公布，利用環控水耕技術栽培出非時令的冬季蔬果品種，包括數種車厘茄、士多啤梨和菠菜。

【品牌有段古】MOVENPICK口味多　Nestle收購衝出國際？

【植物肉商機】Impossible Foods在港推植物豬柳漢堡　香港成為美國以外首個市場

容易種植延長供應期　避免天氣及病蟲影響收成
漁護署農業管理主任（農業技術）王灝雲指，利用環控水耕技術可令冬季當造的蔬果，全年穩定地生產，不但有助延長產品供應期、增加農友在夏季（淡季）的收入，室內種植還可為作物提供額外保護，避免受極端天氣及病蟲害影響收成。

三個品種的車厘茄糖度比較高，分別達8.5至10.6，可當作水果進食，並且栽種期間可作多次採收，採收期可長達一年。至於草莓平均糖度達11至12，採收期有10個月，可滿足市場不同的需要。菠菜則利用該技術後，只需28至30天就有收成，而且容易種植。加上一般菠菜種子供應期很短，該兩個品種不同的種子供應期，有助提高業界購買及選擇種子的彈性，延長菠菜的供應時期。

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市擴張】MOS Burger 預告2個月內連開3店　兼推新品「吉列帆立貝漢堡」
2020/09/09
【疫市擴張】MOS Burger 預告2個月內連開3店　兼推新品「吉列帆立貝漢堡」
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
今日
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【疫市登場】黑白首推濃滑奶茶　7-11售19元再有3元現金券優惠
今日
【疫市登場】黑白首推濃滑奶茶　7-11售19元再有3元現金券優惠
【香港零售】年底節日消費市場可望復甦？　調查：7成本地商戶正積極準備
今日
【香港零售】年底節日消費市場可望復甦？　調查：7成本地商戶正積極準備
疫情 極端天氣 蔬菜統營處 漁護署 士多啤梨 菠菜 蔬果 香港 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【2020施政報告】廠商會冀推防疫抗疫基金3.0　資助製造進出口業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【旅遊寒冬】「旅遊氣泡」成大趨？ 推動旅遊業復甦第一步
【BNO移民】蘇格蘭豪華別墅招情侶打理　年薪逾35萬元
【BNO移民】蘇格蘭豪華別墅招情侶打理　年薪逾35萬元
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
中國網紅吸金力驚人　「惜食」新政令「吃播」現失業潮？
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成
【無懼抵制】《花木蘭》在台票房逾870萬　成本周新片冠軍　
【無懼抵制】《花木蘭》在台票房逾870萬　成本周新片冠軍　