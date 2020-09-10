【香港製造】農夫不再怕天氣？　漁護署研方法增加業界淡季收入

▲ 漁護署與全環控水耕研發中心今日（10日）公布，利用環控水耕技術栽培出非時令的冬季蔬果品種。

新冠肺炎疫情下愈來愈多港人選擇在家煮食，對於蔬果肉食等需求持續增加。漁農自然護理署（漁護署）與蔬菜統營處早於2013年合作，設立全環控水耕研發中心，透過研究及示範有關的先進技術和設備，供種植蔬果的業界及其他有興趣的投資者參考。同時，為市場有更多選擇，進行研發工作，包括挑選及測試新品種，擴闊本地水耕蔬菜生產的種類。

漁護署與全環控水耕研發中心今日（10日）公布，利用環控水耕技術栽培出非時令的冬季蔬果品種，包括數種車厘茄、士多啤梨和菠菜。

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容易種植延長供應期 避免天氣及病蟲影響收成

漁護署農業管理主任（農業技術）王灝雲指，利用環控水耕技術可令冬季當造的蔬果，全年穩定地生產，不但有助延長產品供應期、增加農友在夏季（淡季）的收入，室內種植還可為作物提供額外保護，避免受極端天氣及病蟲害影響收成。

三個品種的車厘茄糖度比較高，分別達8.5至10.6，可當作水果進食，並且栽種期間可作多次採收，採收期可長達一年。至於草莓平均糖度達11至12，採收期有10個月，可滿足市場不同的需要。菠菜則利用該技術後，只需28至30天就有收成，而且容易種植。加上一般菠菜種子供應期很短，該兩個品種不同的種子供應期，有助提高業界購買及選擇種子的彈性，延長菠菜的供應時期。

責任編輯：馬意文