黎巴嫩貝魯特碼頭發生大火 有人即逃離首都

黎巴嫩首都貝魯特碼頭周四發生大火，主要集中在碼頭的免稅貨處理區，影響有限，暫時起因未明。但碼頭在約一個月前才發生大爆炸，仍讓各方甚為緊張，有人馬上逃離貝魯特。

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貝魯特官員表示，大火並未造成任何人受傷或身亡，但有部分居民看見黑煙後，立即驅車離開貝魯特，相信是因為8月大爆炸而有心理陰影。官員再次呼籲居民冷靜。

軍方出動直升機到現場上空灑水救火，並指是因為燒著了一些石油和車胎，所以產生濃烈黑煙。

49歲男子哈桑寧（Majed Hassanein）便因為今次大火，馬上攜同妻兒走出貝魯特。他表示，碼頭再次出事起火，他不得不帶同一家大小逃離。他又憶述上月大爆炸時，強大的震動波把滿城玻璃窗震碎，對他的兒子造成很大沖擊。

貝魯特碼頭疑因大量化學品硝酸銨（ammonium nitrate）儲存不當，而在8月4日釀成大爆炸，造成約200人喪生，附近建築物幾乎盡毀，並在現場留下一個巨坑，事件震驚全球。

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責任編輯：陳啟賢