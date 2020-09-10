  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 21:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

黎巴嫩貝魯特碼頭發生大火 有人即逃離首都

環球社會熱點 20:41 2020/09/10

分享：

黎巴嫩首都貝魯特碼頭周四發生大火，主要集中在碼頭的免稅貨處理區，影響有限，暫時起因未明。但碼頭在約一個月前才發生大爆炸，仍讓各方甚為緊張，有人馬上逃離貝魯特。

【黎巴嫩爆炸】政府被揭早知或爆炸 惟未理會【下一頁】

【黎巴嫩爆炸】增至逾200死 失蹤者主要為外勞料已罹難【下一頁】

貝魯特官員表示，大火並未造成任何人受傷或身亡，但有部分居民看見黑煙後，立即驅車離開貝魯特，相信是因為8月大爆炸而有心理陰影。官員再次呼籲居民冷靜。

軍方出動直升機到現場上空灑水救火，並指是因為燒著了一些石油和車胎，所以產生濃烈黑煙。

49歲男子哈桑寧（Majed Hassanein）便因為今次大火，馬上攜同妻兒走出貝魯特。他表示，碼頭再次出事起火，他不得不帶同一家大小逃離。他又憶述上月大爆炸時，強大的震動波把滿城玻璃窗震碎，對他的兒子造成很大沖擊。

貝魯特碼頭疑因大量化學品硝酸銨（ammonium nitrate）儲存不當，而在8月4日釀成大爆炸，造成約200人喪生，附近建築物幾乎盡毀，並在現場留下一個巨坑，事件震驚全球。

【黎巴嫩爆炸】財長等4名官員請辭 有指總理日內解散內閣【下一頁】

【黎巴嫩爆炸】爆炸前後對比圖 20萬人流離失所【下一頁】

【黎巴嫩爆炸】硝酸銨炸彈便宜威力勁 恐怖分子至愛下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐
今日
世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐
【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
今日
【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力?
今日
【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力?
【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度
今日
【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度
【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜
今日
【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜
災難 火災 黎巴嫩

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間21:00）

下一篇文章

世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間21:00）
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年