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【樓市調控】深圳推出婚姻信息查詢機制　杜絕假離婚真買房的現象

即市財經 20:36 2020/09/10

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深圳出招杜絕假離婚買房，一定程度反映市場的熾熱程度。

內地樓市再推措施限制樓市熱風。今日內地傳媒報導，央行深圳市中心支行、深圳銀保監局、深圳市住建局今日公布，準備建立婚姻信息查詢機制，完善住房貸款管理，通過數據共享機制，為商業銀行提供購房人的婚姻信息包括結婚、離異等，以及家人成員名下在市場擁有的住房數目，作為辦理個人住房按揭服務的審批依據。

以上措施是針對內地有人「假離婚」購房的亂象。由於內地特別是一綫城市，對居民購買第二套房有不少限制，包括按揭審批、貸款利率、限售期限等，當一對夫婦在離婚前轉讓所有物業到一方，另一方便可以獲得購買多一套「首置房」的優惠，避免第二套房的限制。

人行深圳支行已回應消息屬實。

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編輯：謝克迪

離婚 結婚 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 深圳

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